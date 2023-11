Lorgaidhean ùra le Curiosity Rover aig NASA air Mars

Tha rover Curiosity NASA air clach-mhìle iongantach a ruighinn o chionn ghoirid, a’ caitheamh 4000 latha Martian a’ sgrùdadh a’ phlanaid choimheach bho thàinig e air tìr air 5 Lùnastal 2012. Rè a mhisean leudaichte, tha Curiosity air sgrùdadh a dhèanamh air seann eachdraidh Mars, a’ lorg lorgaidhean inntinneach a tha a’ tilgeil solas air an gnàth-shìde agus àite-fuirich a’ phlanaid.

'S e aon de na coileanaidhean cudromach a rinn an rover an 39mh cruinneachadh sampaill aige, ris an canar 'Sequoia.' Tha luchd-saidheans Curiosity an-dràsta a’ sgrùdadh a’ chreag shnìomhte gus seallaidhean luachmhor fhaighinn air seann aimsir Mars. Thathas an dùil gun nochd mion-sgrùdadh ‘Sequoia’ mar a dh’ atharraich àile agus àite-fuirich Mars às deidh don roinn a bhith làn de sulfates, mèinnirean a dh’ fhaodadh a bhith air an cruthachadh ann a bhith a ’falmhachadh uisge saillte o chionn billeanan de bhliadhnaichean nuair a thòisich Mars a’ tiormachadh. Cuiridh an t-eòlas seo ri tuigse nas doimhne air mean-fhàs Mars thar ùine.

A bharrachd air a bhith a’ sgrùdadh ‘Sequoia,’ tha Curiosity air co-dhùnaidhean iongantach eile a dhèanamh a bheir air adhart ar tuigse mun Phlanaid Dheirg. Is e aon lorg sònraichte a bhith a’ comharrachadh mèinnear magnesium sulfate ris an canar starkeyite, a tha co-cheangailte ri gnàth-shìde thioram mar an t-suidheachadh aig Mars san latha an-diugh. Tha an toradh seo, a chaidh fhoillseachadh anns an Journal of Geophysical Research: Planets, a’ cur ris an eòlas a th’ againn air mar a tha àrainneachd na Martian air a thighinn air adhart chun na h-ìre a th’ ann an-dràsta.

A dh’ aindeoin talamh garbh, duslach agus rèididheachd, tha Curiosity air cumail a’ dol na mhisean. Ach, o chionn ghoirid bha dùbhlan aig an rover leis a’ chamara ionnstramaid Mast Camera aige air an taobh chlì. Fhad ‘s a tha luchd-saidheans ag obair gus a’ chùis fhuasgladh, tha iad air planaichean eile ullachadh mar-thà, an urra ris an Mastcam le rùn nas àirde mar phrìomh shiostam ìomhaighean. Dh’ fhaodadh an atharrachadh seo buaidh a thoirt air taghadh làraich saidheansail agus slighean airson an rover.

Bidh innleadairean NASA an-còmhnaidh a’ cumail sùil air coileanadh stòr cumhachd niuclasach Curiosity agus an dùil gun toir e seachad lùth gu leòr airson grunn bhliadhnaichean eile de dh’ obair. Tha iad cuideachd air fuasglaidhean a dhealbhadh gus faighinn thairis air caitheamh meacanaigeach air uidheamachd drile an rover agus joints gàirdean robotach, a’ dèanamh cinnteach gum bi e fada air Mars agus a ’leantainn air adhart leis a’ mhisean riatanach aca.

Mar a bhios Curiosity a’ cuairteachadh cruth-tìre Martian, gun teagamh bidh e a’ lorg lorgaidhean nas inntinniche, a’ leudachadh ar n-eòlais air a’ phlanaid dhìomhair seo agus na cothroman a th’ ann airson beatha mhicrobial san àm a dh’ fhalbh. Cum sùil air airson tuilleadh fiosrachaidh mu mhisean ùr-nodha NASA.

Ceistean Cumanta

1. Dè cho fada 'sa tha an rover Curiosity air a bhith a' rannsachadh Mars?

Thàinig an rover Curiosity air tìr air Mars air 5 Lùnastal 2012, agus chuir e seachad 4000 latha Martian air a’ phlanaid.

2. Dè an adhbhar a tha aig misean rover Curiosity?

Tha an rover Curiosity ag amas air faighinn a-mach an robh suidheachaidhean gnàth-shìde iomchaidh aig Mars airson beatha microbial.

3. Dè an lorg a rinn an rover o chionn ghoirid a thaobh gnàth-shìde Mars?

Tha an rannsachadh as ùire aig Curiosity rover air mèinnear magnesium sulfate ris an canar starkeyite a chomharrachadh, a tha co-cheangailte ri gnàth-shìde thioram mar an t-suidheachadh aig Mars san latha an-diugh.

4. Dè an dùbhlan a tha air a bhith aig an rover leis an ionnstramaid Mast Camera aige?

Tha duilgheadasan aig camara clì an ionnstramaid Mast Camera an-dràsta, agus tha luchd-saidheans ag obair gus am fuasgladh. Ach, tha iad air planaichean eile ullachadh a’ cleachdadh am Mastcam le rùn nas àirde mar phrìomh shiostam ìomhaighean.

5. Dè cho fada 'sa thathar an dùil gun lean Curiosity air adhart leis an rùn aige?

Tha innleadairean NASA an dùil gun toir stòr cumhachd niuclasach Curiosity lùth gu leòr airson grunn bhliadhnaichean eile de dh’ obair air Mars.