Rover Curiosity NASA a’ ruighinn ceann-uidhe cugallach air Mars

Tha rover Curiosity Mars NASA air ceann-uidhe cudromach a ruighinn air a’ Phlanaid Dhearg ris an canar Gediz Vallis Ridge gu soirbheachail. Thathar a’ creidsinn gu bheil an druim seo a’ cumail fianais air àm fliuch Mars agus fiosrachadh mu sheann mhaoimean-slèibhe. Chaidh an cruthachadh a chruthachadh le sruthan sprùilleach a' giùlan eabar is ulpagan sìos taobh beinne, a sgaoil mu dheireadh a-mach gu druim àrd ri linn bleith na gaoithe. Thuirt an cruinn-eòlaiche Uilleam Dietrich gum biodh e do-chreidsinneach a bhith a’ faicinn nan tachartasan sin agus cuidichidh sgrùdadh orra le luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air tachartasan coltach ris air an Talamh.

Bha grunn dhùbhlain mu choinneamh feòrachas ann a bhith a’ ruighinn druim Gediz Vallis. Bha duilgheadas aige faighinn chun sgìre às deidh dha cruth creige ris an canar an Greenheugh Pediment a sgèileadh, agus an uairsin ruith a-steach do chreagan le oir sgian ris an canar creagan “gator-back”. Nas tràithe am-bliadhna, bha duilgheadasan aige cuideachd ann an Marker Band Valley. Mu dheireadh, an dèidh trì bliadhna, fhuair an rover cothrom faighinn gu sàbhailte air an druim.

Fhad ‘s a bha e a’ fuireach aig an druim 11-latha, ghlac Curiosity 136 ìomhaigh den sgìre a’ cleachdadh a Mastcam. Nochd na h-ìomhaighean seo creagan dorcha a thàinig bho àiteachan eile air a’ bheinn agus mìrean nas lugha a thathas a’ creidsinn a thàinig bho phàirtean nas àirde de Mount Sharp. Thug an rover cuideachd sealladh dlùth do luchd-saidheans air iongantas geòlais ris an canar “neach-leantainn sruthadh sprùilleach,” far am bi sprùilleach a ’sgaoileadh ann an cumadh neach-leantainn.

Às deidh dha sgrùdadh soirbheachail a dhèanamh air Druim Gediz Vallis, tha Curiosity a-nis a’ dèanamh air slighe os cionn an droma gus sgrùdadh a dhèanamh air eachdraidh uisgeach Mount Sharp. Tha am misean seo mar phàirt de mhisean Saotharlann Saidheans Mars aig NASA, a tha air a bhith a’ dol air adhart bho 2012, agus a tha air Curiosity a thoirt gu diofar àiteachan inntinneach air Mars.

