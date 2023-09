A’ chiad eisimpleir de Asteroid na SA ri fhoillseachadh aig Ionad Fànais Johnson aig NASA

Thathas an dùil gun nochd Ionad Fànais Johnson aig NASA a’ chiad sampall asteroid anns na Stàitean Aonaichte air 11 Dàmhair, mar phàirt de mhisean OSIRIS-REx. Thathas an dùil gun toir an sampall seo, a thèid a chruinneachadh bhon asteroid Bennu faisg air an Talamh, seallaidhean luachmhor air cruthachadh siostam na grèine agus cò às a thàinig beatha air an Talamh.

Chaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx a chuir air bhog ann an 2016 leis an amas sgrùdadh a dhèanamh air Bennu agus sampall den stuth uachdar aige a chruinneachadh. Anns an Dàmhair 2020, chruinnich an soitheach-fànais gu soirbheachail mu 250 gram de stuth airson a lìbhrigeadh air ais chun Talamh. Thig an ìre mu dheireadh den mhisean gu crìch air 24 Sultain, 2023, nuair a thèid capsal anns a bheil na sampallan Bennu a leigeil ma sgaoil agus a thoirt air tìr ann am fàsach Utah.

Rè an tachartais foillseachaidh, roinnidh sgioba saidheans OSIRIS-REx aig NASA mion-sgrùdadh tùsail air an sampall. Cho luath ‘s a ruigeas an sampall an Talamh agus an talamh gu sàbhailte, cruinnichidh eòlaichean NASA na creagan agus an duslach bhon asteroid taobh a-staigh a’ chapsail. Thèid na sampallan sin an uairsin a sgrùdadh aig goireas leigheis pristine NASA Johnson airson tuilleadh sgrùdaidh.

Chaidh Saotharlann Glèidhteachais Sampall OSIRIS-REx a stèidheachadh le NASA gus riaghladh sgaoileadh nan sampallan gu luchd-saidheans air feadh an t-saoghail. Tha an rannsachadh a chaidh a dhèanamh air na sampallan sin ag amas air ar tuigse mu bhith a’ cruthachadh ar planaid agus siostam na grèine àrdachadh, a bharrachd air sgrùdadh a dhèanamh air cò às a thàinig todhar organach a dh’ fhaodadh a bhith air cur ri leasachadh beatha air an Talamh. A bharrachd air an sin, bidh cuibhreann den sampall glèidhte airson rannsachadh san àm ri teachd mar a bhios teicneòlasan a’ sìor leasachadh thar ùine.

Tha Ionad Fànais Johnson na dhachaigh don chruinneachadh as motha san t-saoghal de astromaterials, a’ toirt a-steach sampallan bho asteroids, comets, Mars, a ’Ghealach, a’ Ghrian, agus eadhon duslach bho rionnagan eile. Tha an cruinneachadh seo air a chleachdadh le luchd-saidheans gus rannsachadh a dhèanamh air stuthan planaid agus àrainneachd an fhànais, ag adhartachadh ar n-eòlas air siostam na grèine agus nas fhaide air falbh.

stòran:

- NASA

— Misean OSIRIS-REx