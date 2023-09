Misean OSIRIS-REx: A’ toirt sampallan creige coimheach air ais chun Talamh

Thathas an dùil gun cuir bàta-fànais NASA, misean OSIRIS-REx, crìoch air a turas seachd bliadhna gu asteroid agus gun till i chun Talamh an deireadh-sheachdain seo. Tha am misean ag amas air sampallan creige gun mhilleadh a thoirt air ais bho shaoghal coimheach, a dh’ fhaodadh seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air cruthachadh beatha. Tha dùil gun tig an soitheach-fànais air tìr ann an Utah, le tachartasan san amharc gus an capsal sampall asteroid fhaighinn, a ghiùlan gu Ionad Fànais Johnson ann an Houston, agus an uairsin fhosgladh airson tuilleadh sgrùdaidh.

Thòisich misean OSIRIS-REx ann an 2011, às deidh bliadhnaichean de sgrùdadh eanchainn agus molaidhean. Chaidh an soitheach-fànais, a chaidh a thogail agus a ruith le Lockheed Martin, a thaghadh le NASA gus am misean a ghabhail os làimh, a tha a’ toirt a-steach a bhith a’ toirt stuth asteroid air ais chun Talamh airson mion-sgrùdadh. Tha prìomh neach-sgrùdaidh a’ mhisean, Dante Lauretta, air a bhith a’ faicinn tachartasan a’ mhisean airson faisg air dà dheichead.

Thathas a’ creidsinn gu bheil Bennu, an asteroid targaid, na fhuidheall a tha air fhàgail bho eachdraidh thràth siostam na grèine. Tha luchd-saidheans an dòchas gun toir an stuth a chaidh a chruinneachadh bho Bennu freagairtean do cheistean bunaiteach mu thùs beatha air an Talamh. Anns an sampall capsal tilleadh, a tha an-dràsta ceangailte ri bàta-fànais OSIRIS-REx, tha an sampall pristine as motha de stuth taobh a-muigh na talmhainn a chaidh a thoirt air ais bho thaobh a-muigh na gealaich a-riamh.

Bidh cur air tìr an soitheach-fànais a’ comharrachadh toiseach na h-ath ìre den mhisean, fhad ‘s a bhios luchd-saidheans ag ullachadh airson sgrùdadh a dhèanamh air an stuth asteroid. Cruinnichidh luchd-rannsachaidh sampallan talmhainn is uisge bho fhàsach Utah gus dèanamh cinnteach nach bi na sampallan air an truailleadh. Is e an amas mu dheireadh tuigse nas fheàrr fhaighinn air ar tùsan agus cruthachadh ar beatha.

stòran:

- NASA: Làrach-lìn Misean OSIRIS-REx

- Oilthigh Arizona: Duilleag Misean OSIRIS-REx