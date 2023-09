Astronauts Artemis II ag ullachadh airson misean gealach le deuchainnean siostam talmhainn

Tha misean Artemis II aig NASA, a’ chiad mhisean Artemis le criutha chun Ghealach, clàraichte airson deireadh 2024. Mar ullachadh airson an turas chun fhànais, ghabh na ceithir speuradairean a chaidh a thaghadh airson Artemis II pàirt o chionn ghoirid ann an sreath de dheuchainnean siostam talmhainn aonaichte. Chaidh na deuchainnean a dhealbhadh gus atharrais air na modhan-obrach a thèid dhaibh air an latha tòiseachaidh, a’ toirt cothrom dhaibh eòlas fhaighinn air an uidheamachd agus na protocolaidhean a thig orra.

Thàinig na speuradairean, a bha air an dèanamh suas de speuradairean NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch, agus speuradair Buidheann Fànais Chanada Jeremy Hansen, còmhla ri Prògram Siostaman Sgrùdaidh Talamh NASA gus an taisbeanadh a stiùireadh. Thachair an tachartas aig Ionad Fànais Ceanadach ann am Florida, far an do chuir buill a’ chriutha orra dreachan deuchainn de deiseachan-fànais siostam mairsinn sgioba Orion.

Mar phàirt den taisbeanadh, chaidh buill a’ chriutha air bòrd cabhlach còmhdhail sgioba ùr Artemis gus Launch Pad 39B a ruighinn. Cho luath ‘s a ràinig iad am pad, chaidh iad air adhart gu mullach an lannsair gluasadach agus chaidh iad a-steach don t-seòmar geal taobh a-staigh gàirdean ruigsinneachd a’ chriutha. Ged nach robh an soitheach-fànais Orion agus an rocaid Space Launch System (SLS) an làthair airson an deuchainn seo, chaidh cothrom a thoirt dha na speuradairean faighinn chun sgìre, a’ toirt cothrom dhaibh eòlas fhaighinn air an àrainneachd.

Chuir Victor Glover, aon de speuradairean NASA, an cèill an t-iongnadh a bh’ air nuair a choisich sinn a-mach air gàirdean inntrigidh a’ chriutha: “Nuair a choisich sinn a-mach air gàirdean inntrigidh a’ chriutha sin, cha robh agam ach ìomhaighean de na cuirmean Apollo agus na cuirmean-adhair a chunnaic mi mar leanabh agus bha e neo-fhìor. B’ fheudar dhomh stad agus dìreach fuireach sa mhionaid gus leigeil leis a h-uile càil a dhol fodha.”

Tha Artemis II na mhisean deatamach a bhios mar dheuchainn agus measadh air siostaman Orion a tha riatanach airson miseanan criutha san àm ri teachd. Bidh e na bhunait airson a bhith a’ stèidheachadh làthaireachd seasmhach daonna agus a’ dèanamh rannsachadh saidheansail air uachdar na gealaich.

Gu h-iomlan, tha na deuchainnean siostam talmhainn a’ toirt eòlas làimhseachail luachmhor don sgioba Artemis II agus a’ toirt cothrom dhaibh na modhan riatanach a chleachdadh mus tòisich iad air an turas chun Ghealach.

