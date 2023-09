Bidh heileacoptair Mars NASA a’ suidheachadh clàr àirde ùr air a’ phlanaid dhearg

Tha heileacoptair Mars NASA, Ingenuity, air clàr itealaich ùr fhaighinn air a’ phlanaid dhearg. Rè an 59mh turas-adhair aige, ràinig Ingenuity àirde de 20 meatair, a’ dol thairis air a’ chlàr roimhe le 6 meatairean.

Chaidh an coileanadh as ùire aig Ingenuity ainmeachadh le Saotharlann Tiomnadh Jet NASA (JPL), a tha os cionn a’ mhisean a tha cuideachd a’ toirt a-steach an Perseverance rover. Bha an turas-adhair gu sònraichte ag amas air a bhith a’ putadh Ingenuity gus clàr àirde ùr a choileanadh, leis gun tàinig e air ais san aon àite far an do thòisich e.

Bhon chiad turas-adhair aige sa Ghiblean 2021, tha Ingenuity air adhartas mòr a dhèanamh. Rè a 'chiad itealaich aige, chaidh e 3 meatairean os cionn uachdar Martian airson 39.1 diogan, a' dearbhadh gum b 'urrainn dha itealan le cumhachd a choileanadh a dh' aindeoin àile tana Mars. Tha tursan-adhair às deidh sin air Ingenuity fhaicinn a’ fuireach san adhar cho fada ri 169.5 diog, a’ còmhdach astaran suas ri 709 meatairean, agus a’ ruighinn astaran suas ri 15 msu (6.5 meatairean san diog).

Tha coileanadh Ingenuity air a dhol thairis air na bha dùil, leis an heileacoptair a’ toirt taic don rover Perseverance le bhith a’ glacadh dhealbhan bhon adhar airson dealbhadh slighe ann an Jezero Crater. A bharrachd air an sin, tha Ingenuity air a neart a nochdadh le bhith a’ faighinn seachad air grunn chùisean teignigeach air an t-slighe.

Tha NASA an dùil an eòlas a fhuaireadh bho Ingenuity a chleachdadh gus dreachan nas adhartaiche den heileacoptair a leasachadh airson miseanan Mars san àm ri teachd, agus is dòcha eadhon miseanan taobh a-muigh a’ phlanaid dhearg.

stòran:

- Saotharlann Tiomnadh Jet NASA (JPL)