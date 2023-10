Bidh NASA a’ leasachadh inneal rocaid alùmanum clò-bhuailte 3D airson itealain fànais domhainn

Tha NASA an-còmhnaidh a’ coimhead airson dòighean air cuideam rocaidean a lughdachadh gus siubhal fànais a dhèanamh nas èifeachdaiche agus nas cosg-èifeachdach. Is e aon raon fòcas leasachadh stuthan aotrom a sheasas ri fìor shuidheachadh an fhànais. O chionn ghoirid, choilean NASA adhartas mòr san raon seo le leasachadh agus deuchainn air inneal rocaid clò-bhuailte 3D air a dhèanamh le alùmanum.

Tha alùmanum na stuth air leth freagarrach airson co-phàirtean aotrom oir tha dùmhlachd nas ìsle agus co-mheas neart-gu-cuideam nas àirde na a’ mhòr-chuid de mheatailtean. Ach, tha cuingealachaidhean ann leithid fulangas ìosal ri fìor theas agus buailteach a bhith a’ sgàineadh aig àm tàthaidh. Tha na factaran sin air a dhèanamh mì-fhreagarrach airson saothrachadh cuir-ris de phàirtean einnsean rocaid, gu ruige seo.

Tha pròiseact NASA Saothrachadh Cur-ris Reactive airson a’ Cheathramh Tionndadh Gnìomhachais (RAMFIRE) ag amas air faighinn thairis air na cuingeadan sin le bhith a’ cruthachadh seòrsa de alùmanum tàthaichte a tha teas-dhìonach gu leòr airson a chleachdadh air einnseanan rocaid. Thàinig innleadairean bho Ionad Itealaich Space Marshall NASA ann an com-pàirteachas le Elementum 3D gus caochladh alùmanum ùr-nodha a leasachadh ris an canar A6061-RAM2 agus pùdar sònraichte airson a chleachdadh sa phròiseas clò-bhualaidh 3D.

Tha na nozzles RAMFIRE clò-bhuailte 3D air an dealbhadh le seanalan a-staigh gus an nozzle a chumail fionnar agus casg a chuir air leaghadh. Tha iad cuideachd air an togail mar aon phìos, a 'lùghdachadh an fheum air ioma-cheangail agus a' lùghdachadh gu mòr an ùine saothrachaidh. Dh’ fhaodadh gum bi feum aig nozzles dèanta gu traidiseanta suas ri mìle pàirtean ceangailte leotha fhèin.

Chaidh deuchainnean teann a dhèanamh air na nozzles RAMFIRE, a’ toirt a-steach deuchainnean teine ​​​​teth le ocsaidean leaghaidh agus haidridean leaghaidh, agus seòmraichean cuideam nas àirde na notaichean 825 gach òirleach ceàrnagach (psi). Sheas na nozzles an-aghaidh na fìor shuidheachaidhean sin agus choilean iad faisg air 10 mionaidean de ùine ruith, a’ nochdadh an comas a bhith ag obair ann an àrainneachdan dùbhlanach domhainn.

A bharrachd air nozzles einnsean rocaid, chaidh pròiseas saothrachaidh stuthan alùmanum RAMFIRE agus cuir-ris a chleachdadh gus co-phàirtean adhartach eile a chruthachadh, a’ toirt a-steach nozzle aerospike trast-thomhas 36-òirleach agus tanca le seacaid falamh airson tagraidhean lionn cryogenic.

Tha comas aig an adhartas seo ann an nozzles einnsean rocaid alùmanum clò-bhuailte 3D tursan-adhair fànais domhainn atharrachadh, a’ ceadachadh co-phàirtean rocaid aotrom a dhèanamh comasach air seasamh ri luchdan structarail àrd. Bheir e sinn aon cheum nas fhaisge air an amas a bhith a’ cur dhaoine chun Ghealach, Mars, agus nas fhaide air falbh.

stòran:

- Bidh NASA a’ leasachadh innealan rocaid alùmanum clò-bhuailte 3D airson tursan-adhair domhainn