Raon Magnetic iongantach na Làmh Cosmic

Tha teileasgopan fànais X-ray NASA air lorg iongantach a dhèanamh, a’ nochdadh “cnàmhan” an raoin magnetach de structar tarraingeach cumadh làimhe san fhànais. Tha an làmh cosmaigeach taibhseil, ris an canar MSH 15-52, a’ leantainn air adhart a’ cur iongnadh air luchd-saidheans leis gu bheil pìosan de ghràineanan de stuth lùthmhor agus antimatter a’ tighinn bhon phailme aice.

Chaidh am pulsar PSR B1509-58, a tha suidhichte aig bonn "palm" an nebula fhaicinn an toiseach le Amharclann X-ray Chandra aig NASA ann an 2001. Tha an astar eadar MSH 15-52 agus an Talamh 16,000 solas-bliadhna iongantach.

Chleachd an sgrùdadh ùr-nodha a rinn Roger Romani agus an sgioba aige aig Oilthigh Stanford an Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), an teileasgop X-ray as ùire aig NASA. Thairis air làithean 17, rinn an IXPE sùil gheur air MSH 15-52, a’ toirt seachad seallaidhean nach fhacas a-riamh air an raon magnetach aige.

Le bhith a’ dèanamh anailis air na gràineanan fo chasaid a tha a’ toirt a-mach na ghathan-X agus an siubhal air feadh an raoin magnaiteach, fhuair an luchd-rannsachaidh tuigse nas doimhne air structar an nebula. Bidh an raon magnetach a’ dearbhadh stiùir raon dealain X-ghathan, a’ leantainn gu na tha luchd-saidheans a’ toirt iomradh air mar polarachadh X-ray.

Gu h-iongantach, chaidh an ìre de polarachadh a chaidh fhaicinn ann am MSH 15-52 thairis air an ìre as àirde a chaidh a ro-innse le sgrùdaidhean teòiridheach. Tha na h-ìrean polarachaidh dian seo a’ nochdadh raon magnetach a tha gu math cunbhalach agus dìreach ann an cuid de roinnean den nebula gaoithe pulsar, a’ ciallachadh glè bheag de bhuaireadh.

A’ cothlamadh dàta bho Chandra agus IXPE, tha speuradairean a’ cruinneachadh tòimhseachan in-stealladh mìrean agus cumadh àrainneachd le pulsars. A bharrachd air an dàta X-ray tha dàta fo-dhearg bhon chamara lùth dorcha, a’ toirt cothrom airson tuigse iomlan air MSH 15-52.

Chuir Josephine Wong, co-ùghdar an sgrùdaidh, cuideam air comas cruth-atharrachail X-ghathan ann a bhith a’ foillseachadh fiosrachadh falaichte. Gu math coltach ri X-ghathan ann an diagnosachd meidigeach, tha X-ghathan san fhànais a’ tabhann sealladh gun samhail air a’ chruinne-cè.

Is e aon de na feartan as inntinniche de MSH 15-52 an jet dian X-ray a tha ag amas air an “dùirn.” Tha am polarachadh san roinn chaotic seo ìosal mar thoradh air raointean magnetach dlùth-cheangailte. Ach, mar a bhios an jet a’ dlùthachadh ris a’ cheann-uidhe aige, bidh am polarachadh a’ dol am meud gu mòr mar a bhios na loidhnichean achaidh magnetach a’ dol dìreach agus a’ fàs nas èideadh.

Le bhith a’ tuigsinn eachdraidh beatha stuth làn shunndach agus gràinean antimatter timcheall air pulsars a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air an àite aca mar luathaichean gràin. Bidh na lorgan a chaidh a dhèanamh taobh a-staigh MSH 15-52 a’ tilgeil solas air na dòighean inntinneach a tha ag obair anns na h-uinneanan cosmach sin.

CÀBHA

1. Dè a th 'ann an MSH 15-52?

Tha MSH 15-52 na structar iongantach ann an cumadh làimhe san fhànais, air a chomharrachadh le pìosan de ghràinean de stuth lùthmhor agus antimatter.

2. Dè cho fada 'sa tha MSH 15-52 bhon Talamh?

Tha MSH 15-52 suidhichte mu 16,000 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh.

3. Ciamar a rinn NASA sgrùdadh air MSH 15-52?

Chleachd NASA an Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), an teileasgop X-ray as ùire aige, gus sùil gheur a chumail air MSH 15-52 airson 17 latha agus gus dàta deatamach a chruinneachadh mun raon magnetach aige.

4. Dè a th 'ann am polarachadh X-ray?

Tha polarachadh X-ray a’ toirt iomradh air stiùireadh raon dealain X-ghathan, a tha air a dhearbhadh le raon magnetach an stòr X-ray.

5. Dè cho cudromach 'sa tha an jet X-ray dian ann an MSH 15-52?

Tha an jet dian X-ray ann am MSH 15-52 a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air in-stealladh mìrean agus pròiseasan cumadh àrainneachd pulsars.