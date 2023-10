Tha NASA a’ toirt rabhadh mun bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig sgaoileadh mòr coronal air an Talamh

Tha NASA air rabhadh a chuir a-mach gum faodadh buaidh a thoirt air an Talamh anns na làithean a tha romhainn le bhith a’ cuir às do coronal mass (CME) mar thoradh air tachartas grèine o chionn ghoirid. Chunnaic Sunspot AR3467 sprèadhadh filament magnetach air 16 Dàmhair, a’ leigeil a-mach spreadhadh de lùth don fhànais. Ged nach eil an CME air cùrsa bualadh dìreach leis an Talamh, dh ’fhaodadh gum bi buaidh aige fhathast mar thoradh air an t-slighe aige.

Tha sunspots nan iongantasan sealach air photosphere na grèine, air an comharrachadh le teòthachd nas fhuaire agus gnìomhachd magnetach dian. Bidh filamentan magnetach, a tha nan roinnean de lùth magnetach dlùth, a’ ceangal na spotan grèine sin. Bidh spreadhadh filament magnetach a’ leantainn gu CME, a tha na spreadhadh mòr de ghaoth grèine agus raointean magnetach ag èirigh os cionn corona na grèine no air a leigeil ma sgaoil don fhànais.

Tha am modail as ùire aig NASA a’ moladh gum faodadh an CME bho sprèadhadh sunspot AR3467 buille glan a thoirt don Talamh air 19 Dàmhair, a dh’ fhaodadh leantainn gu stoirm geomagnetic beag G1. Thathas den bheachd gu bheil stoirm clas G1 beag ach faodaidh e fhathast dragh a chuir air conaltradh saideal, atharrachaidhean beaga ann an cliathan cumhachd, agus coltas auroras brèagha aig domhan-leud nas àirde.

Ged nach eil an CME seo far-targaid na adhbhar dragh mòr, tha NASA a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e sùil a chumail gu cunbhalach air gnìomhachd grèine. Bidh iad an-còmhnaidh a’ cumail sùil air a’ ghrèin a’ cleachdadh lìonra de thaisbeanaidhean grèine, a’ sgrùdadh diofar iongantasan bho àile na grèine a-muigh chun uachdar buaireasach. Bidh iad cuideachd a’ sgrùdadh taobh a-staigh na grèine a’ cleachdadh ionnstramaidean magnetach agus helioseismic. Tha miseanan leithid Amharclann Solar Dynamics, Amharclann Dàimhean Tìre Solar, Spectrograph Imaging Region Interface, agus feadhainn eile mar phàirt den sgrùdadh grèine leantainneach seo.

Stòr: NASA (Chan eil URL air a thoirt seachad)