Bidh Dragonfly Rotorcraft NASA a’ tighinn faisg air itealaich, a’ fuasgladh na slighe airson lorgan neo-àbhaisteach

Tha NASA ag ullachadh airson an rotorcraft iongantach Dragonfly aca a chuir air bhog gu gealach Saturn, Titan, a’ lorg blocaichean togail beatha a dh’fhaodadh a bhith ann. Tha an drone adhair seo le cumhachd niuclasach air a uidheamachadh le camarathan adhartach, mothachairean, agus samplairean gus sgrùdadh a dhèanamh air roinnean de Titan anns am faodadh stuthan organach a bhith ann agus a tha air uisge leaghaidh fhaighinn fo uachdar reòta na gealaich.

Chaidh deuchainnean farsaing a dhèanamh gus dèanamh cinnteach gu bheil Dragonfly comasach air seasamh an aghaidh àrainneachd gun samhail Titan. Tha luchd-rannsachaidh aig Ionad Sgrùdaidh Langley aig NASA ann an Virginia air rotors a’ charbaid a sgrùdadh gu cruaidh ann an tunailean gaoithe a tha coltach ri suidheachadh àile Titan. Tha na deuchainnean sin air dàta deatamach a thoirt don sgioba gus na samhlaidhean aca ùrachadh agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air coileanadh rotorcraft ann an àrainneachd gas le dùmhlachd nas àirde na èadhar.

Tha iomairtean deuchainn soirbheachail Dragonfly a’ toirt a-steach ruith ann an tunail subsonic a bharrachd air an Transonic Dynamics Tunnel (TDT), a tha coltach ris an t-suidheachadh àile a thathar an dùil a choinnicheas Dragonfly air Titan. Tha comas gas trom dùmhlachd caochlaideach an TDT ag ath-aithris gu ceart an lioft agus an luchdachadh fiùghantach a gheibh an rotorcraft rè a mhisean.

Bidh buill sgioba bho dhiofar ionadan, a’ gabhail a-steach Oilthigh Central Florida agus NASA Ames Research Centre, a’ co-obrachadh gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air a’ bheairteas dàta a chaidh a chruinneachadh bho na deuchainnean sin. Tha na h-oidhirpean aca a’ cur ri bhith a’ togail misneachd anns na modailean atharrais mus tèid Dragonfly a chuir gu Titan.

Chan eil cho mòr sa tha an rùn air a chall air an sgioba. Tha pròiseact Dragonfly a’ riochdachadh adhartas mòr ann an rannsachadh, a’ tionndadh ficsean saidheans gu bhith na fhìrinn. Mar a bhios gach ceum deiseil, bidh togail-inntinn a’ togail airson a’ mhisean ùr-nodha a leigeas le luchd-saidheans fiosrachadh luachmhor a chruinneachadh mu Titan agus a dh’ fhaodadh dìomhaireachdan tùsan beatha san t-siostam grèine againn fhuasgladh.

CÀBHA

1. Dè a th 'ann an rotorcraft Dragonfly?

Is e drone adhair le cumhachd niuclasach, meud càr a th’ ann an rotorcraft Dragonfly a chaidh a leasachadh le NASA gus sgrùdadh a dhèanamh air gealach Saturn, Titan. Uidheamaichte le ionnstramaidean adhartach, is e am prìomh amas aige sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheimigeachd iom-fhillte air Titan agus a bhith a’ lorg ro-ruitheadairean beatha.

2. Carson a tha deuchainn cudromach airson Dragonfly?

Tha deuchainnean deatamach gus dèanamh cinnteach gun urrainn dha Dragonfly seasamh an aghaidh àrainneachd gun samhail Titan. Le bhith a’ cur rotors an drone fo smachd suidheachaidhean àile, faodaidh NASA na ro-innsean dèanadais aca ùrachadh agus misneachd àrdachadh ann am modalan atharrais a’ mhisean.

3. Dè a th' anns na deuchainnean?

Chaidh na deuchainnean a dhèanamh ann an tunailean gaoithe aig Ionad Sgrùdaidh Langley aig NASA, a’ toirt a-steach tunail subsonic agus an Transonic Dynamics Tunnel (TDT). Bha na deuchainnean sin a’ toirt a-steach ruith rotors Dragonfly aig diofar astaran gaoithe, astaran rotor, agus ceàrnan itealain gus coileanadh aerodynamic a’ charbaid a mheasadh.

4. Ciamar a thathar a' mion-sgrùdadh an dàta bho na deuchainnean?

Tha oidhirp cho-obrachail a’ dol air adhart le eòlaichean bho dhiofar ionadan gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air an dàta a chaidh a chruinneachadh tro na deuchainnean. Cuiridh mion-sgrùdadh dàta ri bhith a’ leasachadh mhodalan atharrais agus a’ meudachadh misneachd ann an coileanadh an rotorcraft ann an àile Titan.

5. Dè tha misean Dragonfly a' riochdachadh?

Tha misean Dragonfly na oidhirp sgrùdaidh iongantach a tha a’ tionndadh ficsean saidheans gu bhith na fhìrinn. Tha comas aige seallaidhean ùr-nodha a thoirt seachad air Titan agus faighinn a-mach mu thùs beatha ar siostam grèine.