Tha NASA a’ sireadh dhealbhaidhean airson reothadair gealaich gus sampallan gealach a stòradh gu sàbhailte

Tha NASA ag iarraidh dealbhadh airson “reothadair gealaich” as urrainn stuthan a chaidh fhaighinn tro na miseanan Artemis a tha san amharc a stòradh gu tèarainte. Is e prìomh adhbhar an reothadair sampallan saidheansail is geòlais a ghiùlan bhon ghealach chun Talamh. Ach, dh’ fhaodadh e a bhith air a chleachdadh cuideachd airson sampallan bith-eòlasach / eòlas-inntinn daonna a chaidh a chruinneachadh rè na miseanan a stòradh agus a ghiùlan.

Tha dùil gum bi an reothadair gealaich deiseil ro dheireadh 2027 agus thèid a chuir air bhog air bòrd misean Artemis 5. Gus dèanamh cinnteach à comas còmhdhail, bu chòir gum biodh an reothadair comasach air seasamh ri na feachdan fiosaigeach a thachair aig àm cur air bhog agus tighinn air tìr, leithid crith agus clisgeadh. Bu chòir dha cuideachd a bhith co-chòrdail ri diofar charbadan agus ghoireasan a bhios speuradairean Artemis san àm ri teachd a’ cleachdadh, a’ toirt a-steach an rover gealaich, àrainnean gealaich, modal criutha Orion, an Siostam Landing Daonna, agus ionad gealaich Gateway.

Bu chòir gum biodh co-dhiù 10x10x26 òirleach (25x25x66 ceudameatairean) ann an taobh a-staigh fuar an reothadair gealaich, agus bu chòir gum biodh an siostam gu lèir nas lugha na 121 not (55 cileagram). Bu chòir gum biodh na sampallan a tha air an stòradh a-staigh comasach air teòthachd nas lugha na 121 Fahrenheit (nas lugha na 85 Celsius) a chumail airson co-dhiù 30 latha.

Bu chòir don reothadair a bhith a’ toirt a-steach taisbeanadh air bòrd airson sgrùdadh agus smachd, a bharrachd air ceangal eadar-lìn gun uèir agus uèir airson telemetry gus conaltradh le carbadan Artemis agus stèiseanan talmhainn air an Talamh. A bharrachd air an sin, bu chòir dha a bhith comasach air dàta a chlàradh mun teòthachd aige, slàinte iomlan, agus gnìomhachd dorais.

Thathas an dùil Artemis 5, an treas misean ann am prògram Artemis, a bhith mar a’ chiad mhisean airson reothadair na gealaich. Tha prògram Artemis ag amas air daoine a thilleadh chun ghealach, le Artemis 3 clàraichte airson 2025. Thathas an dùil gun cuir Artemis 4 agus Artemis 5 air bhog ann an 2028 agus 2029, fa leth.

Stòran: NASA, SAM.gov