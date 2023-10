Bidh NASA a’ faighinn a-mach uisge is carbon ann an sampall asteroid

Tha NASA air adhartas mòr a dhèanamh san sgrùdadh aca air sampall asteroid a thàinig air tìr o chionn ghoirid air an Talamh. Tha a’ bhuidheann fànais air dà phàirt dheatamach a chomharrachadh anns na pìosan asteroid dubha a chaidh a chruinneachadh bhon t-seann asteroid Bennu - uisge agus carbon. Tha an lorg seo a’ comharrachadh an sampall asteroid làn gualain a chaidh a thoirt air ais chun phlanaid againn a-riamh.

Nuair a chaidh an sampall fhoillseachadh aig Ionad Fànais Johnson ann an Houston, chuir rianadair NASA Bill Nelson an cèill gu robh e toilichte leis na co-dhùnaidhean. Bha carbon, a tha deatamach airson beatha air fad air an Talamh, a’ dèanamh suas faisg air 5% de chuideam iomlan an t-sampall. Bha e ann an dà chuid organach agus mèinnearach. A bharrachd air an sin, chaidh a lorg gu robh uisge glaiste taobh a-staigh structar criostail mèinnirean crèadha.

Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil làthaireachd asteroids a tha a’ giùlan uisge agus a bhuail an Talamh o chionn billeanan de bhliadhnaichean an urra ri cuantan, lochan agus aibhnichean air a’ phlanaid againn. Air an làimh eile, tha pàirt deatamach aig carbon ann a bhith a’ cruthachadh phròtainean, enzyman, agus co-phàirtean ginteil leithid DNA agus RNA.

Chaidh an lorg a dhèanamh tro mhion-sgrùdadh tòiseachaidh a’ cleachdadh sganadh microscopy dealanach, tomagrafaireachd coimpiutaireachd X-ray, agus dòighean eile. Tha an cruinneachadh soirbheachail seo den sampall asteroid na chlach-mhìle chudromach dha NASA, leis gur e seo a’ chiad mhisean aig na SA a fhuair sampall bho asteroid.

Thathas den bheachd gu bheil an asteroid Bennu, a chaidh ainmeachadh às deidh seann dhiadhachd Èiphiteach, mar “phrìomh artifact air a ghleidheadh ​​​​ann am falamh an fhànais." Tha an orbit aice a 'dol tarsainn air an Talamh, ga dhèanamh na thargaid iomchaidh airson sgrùdadh. Tha an sampall, le cuideam timcheall air 250 gram, fada nas àirde na na chaidh a thilleadh bho mhiseanan Iapanach roimhe gu asteroids.

Tha NASA an dùil co-dhiù 70% den sampall aig Ionad Fànais Johnson a ghlèidheadh ​​​​airson sgrùdadh san àm ri teachd, a’ leantainn leis an traidisean a thòisich aig àm Apollo le creagan gealach.

Gu h-iomlan, tha an coileanadh as ùire aig NASA a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air co-dhèanamh asteroids agus a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aca air leasachadh planaidean àitich mar an Talamh.

