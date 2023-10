Bidh NASA a’ nochdadh an sampall ùir Asteroid as motha a chaidh a-riamh air ais chun Talamh

Tha NASA air nochdadh don phoball an sampall ùir as motha a chaidh a thoirt air ais chun Talamh a-riamh bho asteroid. Chaidh an sampall a chruinneachadh leis an t-soitheach-fànais OSIRIS-REx aig misean gu Bennu asteroid faisg air an Talamh. Chan eil seo a’ comharrachadh ach an treas uair a chaidh sampall asteroid a thilleadh chun Talamh airson mion-sgrùdadh, agus is e seo am fear as motha.

Tha Bennu, mar asteroids eile, na fhaileas de shiostam na grèine tràth. Tha a cheimigeachd agus mèinn-eòlas air fuireach an ìre mhath gun atharrachadh bho chaidh a chruthachadh, o chionn timcheall air 4.5 billean bliadhna. Mar sin, faodaidh sgrùdadh a dhèanamh air an t-sampall seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air tùsan agus leasachadh planaidean creagach, a’ gabhail a-steach an Talamh, agus is dòcha mean-fhàs beatha.

Chaidh an capsal tilleadh anns a bheil an sampall Bennu a sgrùdadh ann an àrainneachd fo smachd aig raon Deuchainn is Trèanaidh Utah mus deach a ghiùlan gu Ionad Fànais Johnson ann an Houston. An sin, chaidh canister a-staigh a ’chapsail fhosgladh, a’ leigeil leis na sampallan a sgaoileadh gu luchd-saidheans ann an deuchainn-lannan air feadh an t-saoghail.

Bha cuideam tuairmseach tùsail an t-sampall eadar 100 agus 250 gram (3.5 gu 8.8 unnsa), ach tha dùil gun innis NASA tomhas nas mionaidiche. Dearbhaidh a’ bhuidheann cuideachd an deach an amas airson sampall pristine a chruinneachadh, saor bho thruailleadh talmhainn. A bharrachd air an sin, thèid feartan fiosaigeach leithid dùmhlachd, dath, agus sgrìobhadh fhoillseachadh.

Tha sampallan asteroid a thill air ais chun Talamh mar-thà air toraidhean cudromach a thoirt gu buil. Mar eisimpleir, bha sampaill bhon asteroid Ryugu, a chaidh a chruinneachadh le misean Hayabusa2 Iapan ann an 2020, a ’toirt a-steach todhar organach a tha a’ toirt taic don bheachd-bharail gun robh nithean celestial a ’sìolachadh na Talmhainn le blocaichean togail na beatha.

Thòisich misean OSIRIS-REx ann an 2016 agus ràinig e Bennu ann an 2018. Às deidh faisg air dà bhliadhna de bhith a’ orbitadh an asteroid, shoirbhich leis a’ bhàta-fànais an sampall bhon uachdar aige san Dàmhair 2020. Tha planaichean NASA san àm ri teachd a’ toirt a-steach misean gu asteroid eile ris an canar Psyche, a tha thathas a’ creidsinn gur e cridhe protoplanet agus an rud meatailteach as motha ann an siostam na grèine.

