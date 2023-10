Bidh NASA a ’nochdadh a’ chiad ìomhaighean den sampall asteroid as motha a chaidh a chruinneachadh san fhànais

Tha NASA air na ciad ìomhaighean fhoillseachadh den sampall asteroid as motha a chaidh a chruinneachadh a-riamh san fhànais. Chaidh an sampall a chruinneachadh le misean OSIRIS-REx bhon asteroid Bennu ann an 2020 agus thill e chun Talamh o chionn dà sheachdain. Chaidh na h-ìomhaighean, còmhla ri mion-sgrùdadh saidheansail tòiseachaidh, a thaisbeanadh aig co-labhairt naidheachd beò a chùm a’ bhuidheann fànais.

Eu-coltach ri miseanan roimhe, leithid Iapan Hayabusa2, a thill meudan nas lugha de stuth, chruinnich OSIRIS-REx drùidhteach 250 gram (leth nota) de chreig is duslach. Thathas an dùil gun toir an t-suim mhòr seo seallaidhean luachmhor seachad air cruthachadh ar siostam grèine agus tùs ar beatha fhèin.

Bha ùidh shònraichte aig luchd-saidheans ann a bhith a’ samplachadh Bennu air sgàth a’ bheachd gu bheil todhar organach ann. Is dòcha gu robh asteroids coltach ris air na blocaichean togail organach sin a lìbhrigeadh don Talamh, a dh’ fhaodadh pàirt a ghabhail ann an nochdadh beatha. Bha an orbit eadar Bennu leis a’ phlanaid againn cuideachd na thargaid ruigsinneach airson cruinneachadh sampall.

Rè a 'phròiseas a bhith a' cruinneachadh an t-sampall, theich cuid den stuth a bu mhiosa air sgàth 's gu robh flap ròin air fhosgladh. Ach, thug an “trioblaid” seo ris nach robh dùil lorg inntinneach ris an canar “mìrean bonus”. Chaidh na mìrean sin, air an ainmeachadh mar duslach dubh agus sprùilleach, a lorg a’ còmhdach an neach-cruinneachaidh sampall, a’ toirt stuthan a bharrachd do luchd-rannsachaidh airson sgrùdadh.

Nochd an dàta a chaidh a chruinneachadh bhon bhàta-fànais cuideachd seallaidhean inntinneach mu dheidhinn sgrìobhadh Bennu. Chaidh a lorg gu robh na mìrean a-muigh aige làn phasgan, an coimeas ri bhith a’ dol a-steach do shloc de bhàlaichean plastaig. Dh’ fhaodadh a bhith a’ tuigsinn a cho-dhèanamh a bhith feumail ann a bhith a’ dearbhadh ro-innleachdan gus slighe Bennu ath-stiùireadh ma tha feum air gus buaireadh a sheachnadh leis an Talamh san àm ri teachd.

Gu h-iomlan, tha a’ chiad ìomhaighean agus mion-sgrùdadh air an sampall asteroid a chruinnich misean OSIRIS-REx a’ comharrachadh ceum cudromach ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan siostam na grèine againn agus a’ tilgeil solas air tùs beatha.

Stòran: NASA