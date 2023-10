Shuidhich NASA agus SpaceX ceann-latha cur air bhog san Dàmhair airson misean Psyche

Tha NASA agus SpaceX air ainmeachadh gu bheil misean Psyche gu bhith air a chuir air bhog air 12 Dàmhair bho Ionad Fànais Ceanadach ann am Florida. Thèid am misean a ghiùlan chun fhànais air bòrd rocaid Falcon Heavy. Is e prìomh amas a’ mhisean sgrùdadh coileanta a dhèanamh air an asteroid àraid làn mheatailt ris an canar Psyche, a tha suidhichte eadar Mars agus Jupiter.

Às deidh an togail, tòisichidh an soitheach-fànais Psyche air turas sia bliadhna a’ cleachdadh gluasad dealain grèine gus an asteroid a ruighinn ann an 2029. Aon uair ‘s gun ruig e an ceann-uidhe, caithidh an soitheach-fànais 26 mìosan a’ sgrùdadh agus a ’dèanamh anailis air an asteroid Psyche. Tha gnìomhan an rùin a’ toirt a-steach a bhith a’ glacadh ìomhaighean, a’ mapadh uachdar an asteroid, a’ cruinneachadh dàta gus a cho-dhèanamh ceimigeach a mheasadh, agus a’ dèanamh rannsachadh gus pròiseas cruthachadh phlanaidean a thuigsinn.

Tha tùs an asteroid Psyche fhathast na dhìomhaireachd do luchd-saidheans, a ’dèanamh a’ mhisean seo deatamach ann a bhith a ’lorg a dhìomhaireachd. Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh an asteroid a bhith mar phàirt den taobh a-staigh beairteach de mheatailt de phlanaid phlanaid no a bhith na phàirt de roinn de stuthan celestial nach deach fhaicinn a-riamh roimhe. Tha am misean ag amas air lèirsinn a thoirt seachad air mar a chaidh planaidean creagach mar an Talamh a chruthachadh, dè a tha ann an cridhe na Talmhainn, agus mar a thàinig corailean planaidean creagach eile gu bith.

A bharrachd air an sin, bidh an soitheach-fànais Psyche a’ giùlan an taisbeanadh teicneòlais Deep Space Optical Communications (DSOC), iomairt ùr-nodha ann a bhith a’ dèanamh deuchainn air conaltradh optigeach leud-bann àrd san fhànais. Thèid an siostam seo a chleachdadh airson a bhith a’ cur agus a’ faighinn dàta a bharrachd air a bhith a’ dèanamh saidheans grabhataidh gus faighinn a-mach raon cuairteachadh, gluasad, tomad agus grabhataidh an asteroid.

Thathas a’ creidsinn gur e creag ann an cumadh buntàta a th’ anns a’ mhòr-chuid de mheatailt a th’ anns an asteroid Psyche mòr. Le tomhasan timcheall air 144 mìle de dh'fhaid agus 140 mìle de leud, cha tèid a fhìor choltas fhoillseachadh ach nuair a bheir misean Psyche sealladh dlùth.

