Bidh NASA a’ leudachadh gnìomhachd bàta-fànais New Horizons airson Saidheans Ioma-chuspaireil

Tha NASA air ainmeachadh gu bheil leudachadh air gnìomhachd airson an soitheach-fànais New Horizons aca gu deireadh na deichead seo. Leanaidh an soitheach-fànais, a tha an-dràsta ceadaichte airson gnìomhachd gu deireadh na bliadhna fiosgail 2024, air a mhisean gus an tèid e a-mach à Kuiper Belt, ris a bheil dùil timcheall air deireadh na deichead. Leigidh an leudachadh seo le bhith a’ cruinneachadh dàta heliophysics mar a bhios an soitheach-fànais a’ dol a-mach à siostam na grèine.

Tha am misean leudaichte cuideachd a’ fosgladh a’ chothruim gum bi nì Kuiper Belt eile a’ siubhal mar an flyby soirbheachail aig Arrokoth ann an 2019. Ged nach eil nithean comharraichte taobh a-staigh an raoin aig an àm seo, dh’ fhaodadh an soitheach-fànais a bhith faisg air làimh san àm ri teachd ma lorgar a leithid .

Tha an co-dhùnadh seo a’ tighinn às deidh do phrìomh neach-sgrùdaidh a’ mhisean, Alan Stern, coinneachadh ri planaichean tùsail gus misean New Horizons a ghluasad gu roinn heliophysics NASA. Bha Stern ag argamaid gun cuireadh an gluasad seo casg air tuilleadh obrach ann an saidheans planaid leis an sgioba misean tùsail. Bidh am misean leudaichte ùr a-nis air a cho-stiùireadh le roinnean heliophysics agus saidheans planaid NASA, air a mhaoineachadh gu sònraichte le saidheans planaid.

Tha leudachadh air misean New Horizons a’ ceadachadh sgrùdadh leantainneach air an Kuiper Belt agus an heliosphere a-muigh, dà raon saidheansail cudromach a tha NASA air thoiseach. Tha suidheachadh sònraichte an soitheach-fànais ann an siostam na grèine a’ toirt chothroman airson saidheans ioma-chuspaireil agus cuidichidh e le bhith a’ freagairt cheistean cudromach mun heliosphere.

Ach, feumar measadh a dhèanamh air buaidh buidseit a’ mhisean leudaichte, oir dh’ fhaodadh e buaidh a thoirt air maoineachadh rannsachaidh is anailis airson miseanan planaid eile. Dh’ fhaodadh buaidh a bhith aig pròiseactan san àm ri teachd mar thoradh air a bhith a’ riarachadh ghoireasan gu misean New Horizons.

Gu h-iomlan, tha co-dhùnadh NASA leudachadh a dhèanamh air gnìomhachd bàta-fànais New Horizons a’ dèanamh cinnteach gu bheil sgrùdadh saidheansail leantainneach ann agus an comas airson lorgan ùra ann an roinnean a-muigh ar siostam grèine.

