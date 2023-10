NASA gus Taisbeanadh Space Laser a dhèanamh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha NASA gu bhith a’ dèanamh taisbeanadh teicneòlais ùr-nodha de leusairean fànais air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha an taisbeanadh ag amas air deuchainn a dhèanamh air comasachd teicneòlas laser a chleachdadh gus terabytes de dhàta a ghluasad bho mhiseanan saidheans fànais agus sgrùdaidh air ais chun Talamh. Is e seo a’ chiad sealaidheachd conaltraidh laser dà-stiùiridh, deireadh-gu-deireadh aig NASA, a leigeas leis a’ bhuidheann fànais conaltradh leusair fhilleadh a-steach do na lìonraidhean conaltraidh fànais a th’ aca.

Tha an taisbeanadh teicneòlais a’ toirt a-steach a bhith ag uidheamachadh an ISS le modal ris an canar ILLUMA-T (Taisbeanadh Ath-chraoladh Conaltraidh Laser Amalaichte Modem Cleachdaiche Orbit Talamh Ìosal agus Terminal Amplifier). Tha am modal ILLUMA-T a’ toirt a-steach teileasgop agus gimbal dà-axis, a leigeas leis sùil a chumail air saideal Taisbeanadh Relay Conaltraidh Laser (LCRD) ann an orbit geosyncronach. Tha am modal optigeach, timcheall air meud microwave, na phàirt de aonad a tha coltach ri inneal-fuarachaidh àbhaisteach.

Bidh an taisbeanadh a’ toirt a-steach dàta a chuir bhon ISS gu saideal LCRD aig ìre 1.2 Gbps. Bidh an saideal LCRD an uairsin a’ sgaoileadh an dàta gu stèiseanan talmhainn optigeach ann an California no Hawaii. Às an sin, thèid an dàta a chuir gu Ionad Obrachaidh Misean LCRD ann am New Mexico, agus mu dheireadh thèid a chuir air adhart gu sgioba gnìomhachd talmhainn ILLUMA-T aig Ionad Itealaich Space Goddard NASA ann am Maryland.

Nì innleadairean aig Goddard measadh air cruinneas agus càileachd an dàta a thèid a ghluasad tron ​​​​phròiseas sealaidheachd deireadh-gu-deireadh seo. Dh’ fhaodadh soirbheachas an taisbeanaidh leantainn gu amalachadh ILLUMA-T a-steach don ISS, ag àrdachadh gu mòr comas tar-chuir dàta an obair-lann orbiting.

Tha an conaltradh gnàthach leis an ISS an urra ris an lìonra Satellite Tracking and Data Relay (TDRS), a bhios a’ cleachdadh comharran rèidio airson sgaoileadh dàta. Ach, dh’ fhaodadh cleachdadh lasers fànais ìrean gluasad dàta nas àirde a thabhann agus conaltradh nas fheàrr airson miseanan fànais san àm ri teachd.

CÀBHA

1. Dè an adhbhar a tha aig taisbeanadh laser fànais NASA air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?

Tha NASA ag amas air deuchainn a dhèanamh air cleachdadh teicneòlas laser airson a bhith a’ tar-chuir mòran dàta bho mhiseanan saidheans fànais agus sgrùdaidh air ais chun Talamh.

2. Dè a th' ann an ILLUMA-T?

Tha ILLUMA-T a’ seasamh airson Taisbeanadh Ath-chraoladh Conaltraidh Laser Amalaichte Modem Cleachdaiche Orbit Talamh Ìosal agus Terminal Amplifier. Is e modal a th’ ann air a chuir air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta airson an taisbeanadh laser fànais.

3. Ciamar a dh'obraicheas am pròiseas tar-chuir dàta?

Bidh am modal ILLUMA-T air an ISS a’ sgaoileadh dàta gu saideal Taisbeanadh Ath-chraolaidh Conaltraidh Laser (LCRD). Bidh an saideal LCRD an uairsin a’ sgaoileadh an dàta gu stèiseanan talmhainn optigeach, a chuireas e gu Ionad Obrachaidh Misean LCRD agus aig a’ cheann thall gu sgioba gnìomhachd talmhainn ILLUMA-T.

4. Dè cho cudromach 'sa tha an taisbeanadh seo?

Ma shoirbhicheas leis, dh’ fhaodadh amalachadh ILLUMA-T a-steach don ISS àrdachadh mòr a thoirt air an ìre de dhàta a ghabhas a chuir gu agus bhon stèisean fànais, ag adhartachadh comasan conaltraidh airson miseanan fànais san àm ri teachd.

5. Ciamar a tha conaltradh laser an coimeas ri siostaman conaltraidh stèidhichte air rèidio?

Tha comas aig conaltradh laser ìrean gluasad dàta nas àirde agus conaltradh nas fheàrr a thabhann an coimeas ri siostaman stèidhichte air rèidio. Dh’ fhaodadh e conaltradh fànais atharrachadh agus sgaoileadh dàta nas luaithe agus nas èifeachdaiche bho mhiseanan fànais a chomasachadh.

(Stòran: NASA, Space.com)