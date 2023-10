Bidh NASA a’ dèanamh deuchainn “Teine teth” airson einnseanan Artemis Moon-Rocket

O chionn ghoirid chuir NASA crìoch air deuchainn “teine ​​​​teth” mar phàirt den t-sreath teisteanais mu dheireadh airson na h-einnseanan rocaid gealach Artemis aca. Tha a’ bhuidheann fànais an dùil einnseanan fànais ath-chuir RS-25 a chleachdadh airson a’ phrògram Artemis aca, a tha ag amas air speuradairean a thilleadh chun ghealach.

Tha an t-sreath teine ​​​​teth, a thòisich air 17 Dàmhair, an dùil a bhith a’ dearbhadh loidhne einnseanan RS-25 ùraichte a thèid a chleachdadh airson misean Artemis 5 aig deireadh na 2020n. Bidh ceithir RS-25n a’ toirt cumhachd do phrìomh ìre gach rocaid Siostam Launch Space (SLS), pàirt dheatamach de phrògram Artemis.

Rè an deuchainn, loisg an einnsean RS-25, le còd E0525, gu soirbheachail airson ùine dealbhaichte de 550 diog (còrr air naoi mionaidean) aig Ionad Fànais Stennis ann an Mississippi aig NASA. Bidh an deuchainn seo a’ cruinneachadh dàta mu choileanadh diofar phàirtean einnseanan ùra, leithid an nozzle, actuators uisgeachaidh, flex ducts, agus turbopumps.

Tha an t-sreath teine ​​​​teth air a dhèanamh suas de sheata de 12 deuchainn airson gach einnsean RS-25. Chaidh einnsean RS-25 a bh’ ann roimhe a dhearbhadh san Ògmhios às deidh dha sreath de 12 deuchainn a chrìochnachadh. Cuidichidh na deuchainnean sin le bhith a’ dearbhadh mhiseanan SLS san àm ri teachd, a’ tòiseachadh le Artemis 5.

Tha grunn mhiseanan dealbhaichte aig prògram Artemis, nam measg Artemis 2, a bheir ceithir speuradairean timcheall na gealaich ann an 2024. Tha Artemis 3 ag amas air speuradairean a thoirt air tìr faisg air pòla deas na gealaich aig deireadh 2025 no 2026, fhad ‘s a tha siostam tighinn air tìr SpaceX's Starship deiseil. Tha miseanan a bharrachd, leithid Artemis 4, clàraichte airson bliadhnaichean às deidh sin.

A bharrachd air na deuchainnean einnsein, tha innleadairean NASA aig Ionad Marshall Space Flight ann an Huntsville, Alabama, a 'dèanamh dheuchainnean air dealbhadh àrdachadh eile airson miseanan san àm ri teachd taobh a-muigh Artemis 8. Tha na motaran àrdachaidh deatamach airson a bhith a 'toirt seachad spionnadh a bharrachd rè togail.

Is e Aerojet Rocketdyne, companaidh fo L3Harris Technologies, prìomh chunnradair nan einnseanan SLS, agus tha uallach air Boeing airson rocaidean SLS a thogail.

Tha na deuchainnean agus na teisteanasan sin a’ comharrachadh chlachan-mìle cudromach ann an oidhirpean leantainneach NASA gus sgrùdadh fànais adhartachadh agus speuradairean a thilleadh chun ghealach.

