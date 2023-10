Misean Dragonfly NASA: A’ nochdadh dìomhaireachdan gealach Titan Saturn

Tha NASA a’ tòiseachadh air misean iongantach gu Titan gealach Saturn, ach cha bhith e a’ dol thairis air uachdar na gealaich mar a bha roimhe. An àite sin, tha misean Dragonfly gu bhith ag ath-nuadhachadh sgrùdadh le drone le cumhachd niuclasach air a dhealbhadh gus a dhol suas tro àile tiugh Titan, a’ còmhdach tòrr talmhainn air nach b’ urrainn dha rovers traidiseanta bruadar a-riamh. Tha cuairt de dheuchainnean tunailean gaoithe o chionn ghoirid aig Ionad Rannsachaidh Langley ann an Virginia air ar toirt ceum nas fhaisge air a bhith a’ faicinn speuran Titan.

Anns an oidhirp ùr-nodha seo, dh’ aithnich NASA gu robh feum air comas Dragonfly a bhith a’ seòladh tro àrainneachd gun samhail Titan. Rinn sgioba de dh’eòlaichean deuchainnean mionaideach air tunailean gaoithe, a’ putadh crìochan dealbhadh agus coileanadh an drone. Le bhith a’ dèanamh atharrais air diofar shuidheachaidhean itealaich agus a’ toirt buaidh air cuideaman àile coltach ri Titan agus dùmhlachd adhair, rinn NASA measadh soirbheachail air seasmhachd aerodynamic agus coileanadh rotor a tha deatamach airson soirbheachas Dragonfly.

Tha an drone ath-ghinealach seo na iongnadh innleadaireachd. Bidh an dreach mu dheireadh, a thathar an dùil a chuir air bhog ann an 2027, an coimeas ri meud càr beag, a’ toirt cothrom dha sreath de dh’ ionnstramaidean as ùire a ghiùlan gus sgrùdadh a dhèanamh air feartan iongantach Titan. Tha Dragonfly a’ sealbhachadh an dealbhadh aige bhon “Earth Demonstrator Drone,” a tha, ged a tha leth a mheud, a ’bòstadh an aon rèiteachadh rotor dùbailte cruachan a bheir seachad gluasad agus seasmhachd nas fheàrr ann an àile dùmhail Titan.

Is e aon de na taobhan as tarraingiche aig Titan na stòran-tasgaidh lionn mòr aige, ga fhàgail mar an aon bhuidheann celestial a bharrachd air an Talamh a tha a’ caladh feartan cho sònraichte. Tha na stòran-tasgaidh sin, ge-tà, air an dèanamh suas de hydrocarbons liùlach air sgàth teòthachd reòthte na gealaich. Tha NASA ag amas air dìomhaireachd nan lochan prebiotic seo a tha beairteach ann an ceimigeachd fhuasgladh, a’ fuasgladh tuigse nas doimhne air comas beatha taobh a-muigh ar planaid. Tha comas Dragonfly air àrainneachd Titan a sgrùdadh le bhith a’ dol gu na speuran a’ taisbeanadh dòigh-obrach èifeachdach gun samhail a thaobh sgrùdadh planaid.

Mar a bhios planaichean airson Dragonfly a’ dol air adhart, tha NASA a’ leantainn air adhart a’ measadh carbadan cur air bhog a dh’fhaodadh a bhith ann airson a’ mhisean àrd-amasach seo. Ged nach deach co-dhùnadh deimhinnte a dhèanamh, faodaidh soirbheachas rocaid SpaceX Starship buaidh a thoirt air taghadh NASA. Gus an siostam Saturnian a ruighinn, bidh feum aig Dragonfly air carbad cur air bhog air leth cumhachdach. A’ gabhail ris gun tèid a h-uile càil a rèir a’ phlana, bidh Dragonfly a’ suathadh sìos air uachdar Titan ann an 2034, a’ tòiseachadh air an turas inntinneach aca a thathar an dùil a mhaireas trì no ceithir bliadhna.

FAQ:

C: Ciamar a tha Dragonfly eadar-dhealaichte bho mhiseanan roimhe gu Titan?

A: 'S e drone le cumhachd niuclasach a th' ann an Dragonfly a dh'fhaodas itealaich tro àile dhlùth Titan, a' tabhann barrachd gluasaid an coimeas ri rothairean cuibhlichean.

C: Dè an adhbhar a bha an deuchainn tunail gaoithe aig Ionad Rannsachaidh Langley?

F: Chuidich deuchainn tunail gaoithe NASA gus coileanadh aerodynamic Dragonfly a mheasadh fo dhiofar shuidheachaidhean itealaich, a’ dèanamh atharrais air àile Titan.

C: Carson a tha Titan na cheann-uidhe inntinneach airson rannsachadh saidheansail?

F: Is e Titan an aon bhuidheann celestial aithnichte, a bharrachd air an Talamh, le stòran-tasgaidh liùlach air an uachdar aige, a’ toirt cothrom sgrùdadh a dhèanamh air ceimigeachd prebiotic agus a dh’ fhaodadh fios fhaighinn mu thùs beatha.

C: Cuin a thathar an dùil gun ruig Dragonfly Titan?

F: Ma thèid a h-uile càil mar a bha dùil, thig Dragonfly air tìr air Titan ann an 2034 às deidh a chuir air bhog ann an 2027.

C: Ciamar a thathar an dùil gun àrdaich Dragonfly ar tuigse mu àrainneachdan taobh a-muigh?

F: Leigidh comas Dragonfly itealaich leis sgrùdadh nas fharsainge a dhèanamh air feartan sònraichte Titan, a’ toirt cothrom dhuinn barrachd ionnsachadh mu àrainneachd na gealaich, sgrìobhadh, agus comas àite-fuirich.