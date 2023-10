Rannsachadh Ùr a’ faighinn a-mach ceangal a dh’ fhaodadh a bhith eadar gainnead cadail agus reamhrachd

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn sgioba de luchd-rannsachaidh, chaidh ceangal a dh’ fhaodadh a bhith ann eadar dìth cadail agus reamhrachd a lorg. Lorg an sgrùdadh, a rinn mion-sgrùdadh air pàtrain cadail agus clàr-amais bodhaig (BMI) de chòrr air 1,000 neach, gu robh an fheadhainn a bha gu cunbhalach a’ cadal nas lugha na seachd uairean a-thìde gach oidhche ann an cunnart nas àirde a bhith a’ leasachadh reamhrachd.

Tha reamhrachd air a bhith air aithneachadh o chionn fhada mar phrìomh chùis slàinte poblach, le grunn chunnartan slàinte co-cheangailte ris leithid galairean cardiovascular agus tinneas an t-siùcair. Ach, chan eil an dàimh eadar cadal agus reamhrachd air a bhith cho soilleir. Tha an rannsachadh ùr seo a’ tilgeil solas air ceangal a dh’ fhaodadh a bhith eadar an dithis.

Nochd an sgrùdadh gu robh BMI gu math nas àirde aig daoine a bha gu cunbhalach a’ cadal nas lugha na seachd uairean a thìde san oidhche an taca ris an fheadhainn a chaidil seachd gu naoi uairean a thìde gach oidhche. A bharrachd air an sin, sheall an rannsachadh gu robh na daoine sin nas dualtaiche a dhol an sàs ann an cleachdaidhean ithe mì-fhallain agus àireamh nas àirde de chalaraidhean ithe tron ​​​​latha.

Fhad ‘s a thathas fhathast a’ sgrùdadh an dearbh dhòigh a tha a ’ceangal dìth cadail ri reamhrachd, tha luchd-rannsachaidh den bheachd gur dòcha gur ann mar thoradh air a’ bhuaidh a tha aig bochdainn cadail air riaghladh hormonail agus smachd miann. Tha sgrùdaidhean roimhe air sealltainn gum faod cadal neo-iomchaidh dragh a chuir air cothromachadh hormona a bhios a’ riaghladh acras agus satiety, a’ leantainn gu barrachd miann agus a dh’ fhaodadh cus ithe.

Tha an rannsachadh ùr seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha cadal iomchaidh ann a bhith a’ cumail cuideam fallain agus a’ casg reamhrachd. Tha e a’ moladh gum faodadh stèidheachadh cleachdaidhean cadail fallain agus prìomhachas a thoirt do chadal gu leòr a bhith nam prìomh nithean ann an riaghladh cuideam.

Tha e cudromach toirt fa-near nach eil an sgrùdadh seo ach a’ stèidheachadh co-dhàimh eadar dìth cadail agus reamhrachd, agus tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus adhbhar agus dòighean bunaiteach a dhearbhadh. Ach, tha e a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig cadal air riaghladh cuideam agus slàinte san fharsaingeachd.

Gu crìch, tha an sgrùdadh o chionn ghoirid a’ nochdadh ceangal a dh’ fhaodadh a bhith eadar dìth cadail agus reamhrachd. Faodaidh daoine a bhios gu cunbhalach a’ cadal nas lugha na seachd uairean a thìde gach oidhche a bhith ann an cunnart nas àirde a bhith a’ leasachadh reamhrachd air sgàth factaran leithid riaghladh hormonail air a mhilleadh agus barrachd miann. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus adhbhar an dàimh seo a sgrùdadh agus dòighean sònraichte a chomharrachadh. A dh’ aindeoin sin, tha an sgrùdadh seo a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e prìomhachas a thoirt do chadal gu leòr airson cuideam fallain agus sunnd iomlan a chumail suas.

