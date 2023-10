A’ sgrùdadh an rud nach gabh a dhèanamh: Tha teileasgop IXPE NASA a’ fuasgladh dìomhaireachdan magnetach fuigheall Supernova SN 1006

Ann an coileanadh ùr-nodha, tha teileasgop Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) aig NASA air feartan falaichte an fhuigheall supernova ainmeil SN 1006 fhoillseachadh. a bhith mar an tachartas stellar as soilleire a chaidh a chlàradh ann an eachdraidh a’ chinne-daonna.

Le bhith a’ cleachdadh dhòighean ìomhaigheachd X-ray adhartach, tha IXPE air cothrom nach fhacas a-riamh a thoirt do speuradairean a dhol a-steach don raon enigmatic de raointean magnetach. Tha an Dr Ping Zhou, speuradair aig Oilthigh Nanjing ann an Jiangsu, Sìona, agus prìomh ùghdar pàipear a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid anns The Astrophysical Journal, a’ toirt cunntas air IXPE mar inneal cumhachdach a bhios a’ comasachadh sgrùdadh air raointean magnetach a bha uair air am faicinn mar rud nach robh furasta. Tro lionsa IXPE, tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil raointean magnetach SN 1006 a’ nochdadh feartan buaireasach fhad ‘s a tha iad a’ cumail structar òrdail.

Tha coltas sònraichte SN 1006 a’ tarraing luchd-saidheans nas motha, leis gu bheil e a’ gluasad bhon chumadh cruinn àbhaisteach a chithear mar as trice ann am fuigheall supernova eile. Structar dùbailte inntinneach agus oirean soilleir soilleir a’ nochdadh anns na bannan X-ray agus gamma-ray. Tha luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil na feartan sònraichte sin ceangailte gu dlùth ri stiùireadh raon magnetach an fhuigheall. Tha am beachd-bharail gnàthach a’ cumail a-mach gu bheil na tonnan spreadhaidh a chaidh a thoirt a-mach rè an spreadhadh supernova a’ co-thaobhadh ris an raon magnetach, a’ toirt cothrom dhaibh gràinean àrd-lùth a luathachadh nas èifeachdaiche.

Tha an Dr. Yi-Jung Yang, reul-eòlaiche àrd-lùth aig Oilthigh Hong Kong agus co-ùghdar a’ phàipeir a chaidh ainmeachadh, a’ toirt fa-near gu bheil na feartan polarachaidh a chaidh a chruinneachadh bho sgrùdadh speactra-polarimetric IXPE a’ co-thaobhadh gu dlùth ri dàta a gheibhear bho dhòighean-obrach eile agus X- lannan-amhairc ray. Tha an cunbhalachd iongantach seo a’ daingneachadh earbsachd gun stad IXPE agus comasan làidir.

Bho chaidh a chuir air bhog gu mòr san Dùbhlachd 2021, tha IXPE air trì fuigheall supernova fhaicinn gu faiceallach: Cassiopeia A, Tycho, agus a-nis SN 1006. feallsanachd.

Tha am foillseachadh gu bheil SN 1006 a’ nochdadh ìre nas àirde de polarachadh na an dà fhuigheall supernova eile air iongnadh a chuir air luchd-rannsachaidh. Ach a dh’ aindeoin sin, tha snàithlean cumanta a’ ceangal na trì fuigheall ri chèile: tha na raointean magnetach aca a’ nochdadh a-mach à meadhan an spreadhaidh. Tha am feart co-roinnte seo a’ fuasgladh na slighe airson tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air daineamaigs inntinneach supernovae agus ag àrdachadh ar tuigse air a’ chruinne-cruinne mòr anns a bheil sinn a’ fuireach.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta):

Q: Dè a th 'ann an SN 1006?

A: Tha SN 1006 na fhuigheall supernova suidhichte mu 6,500 bliadhna aotrom air falbh ann an reul-bhad Lupus. Tha e air a chomharrachadh le a structar sònraichte agus tha e ainmeil mar an tachartas stellar as soilleire a chaidh a chlàradh ann an eachdraidh.

Q: Ciamar a tha an teileasgop IXPE a’ cur ri ar tuigse air SN 1006?

F: Tha an teileasgop IXPE air leigeil le luchd-saidheans ìomhaighean X-ray polarichte de SN 1006 a ghlacadh, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air raointean magnetach na tha air fhàgail agus na feartan toinnte aca.

Q: Dè a tha eadar-dhealaichte bho SN 1006 fuigheall supernova eile?

A: Tha structar dùbailte neo-àbhaisteach SN 1006 agus oirean soilleir soilleir ga chuir air leth bhon chumadh cruinn a chithear mar as trice ann am fuigheall eile. Thathas den bheachd gu bheil na feartan sin ceangailte ri stiùireadh an raoin magnetach aige.

C: Ciamar a chaidh earbsachd IXPE a dhearbhadh?

A: Tha feartan polarachaidh IXPE, a thàinig bho mhion-sgrùdadh speactra-polarimetric, a’ co-thaobhadh gu math ri dàta a gheibhear a’ cleachdadh dhòighean eile agus ionadan-amhairc X-ray.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig beachdan IXPE air ar tuigse air raointean magnetach?

A: Le bhith a’ cumail sùil air SN 1006 agus fuigheall supernova eile, tha IXPE ag àrdachadh ar n-eòlais air tùs agus pròiseasan raointean magnetach co-cheangailte ris na feallsanachdan speurail sin.