CatSat: Ag ath-nuadhachadh mothachadh agus conaltradh stèidhichte air àite

O chionn trithead bliadhna, thug fios fòn serendipitous fhad ‘s a bha e a’ dèanamh maragan seoclaid beachd a dh ’atharraicheadh ​​​​mothachadh agus conaltradh stèidhichte air àite. Lorg Crìsdean Walker, innleadair òg aig an àm, an comas a bhith aig còmhdach plastaig le warped thairis air a’ phoit maragan aige nuair a mheudaich e faileas bulb solais os an cionn. Aig a’ cheann thall thàinig am bun-bheachd seo gu leasachadh an Large Balloon Reflector (LBR), inneal inflatable a chruthaicheas fosglaidhean cruinneachaidh farsaing le bloigh de chuideam antennas traidiseanta a ghabhas cleachdadh.

Mar thoradh air maoineachadh bho phrògram Innovative Advanced Concepts (NIAC) NASA, tha lèirsinn Walker a’ tighinn gu buil mu dheireadh. Bidh an LBR a’ tionndadh pàirt de chruinne àrdaichte gu antenna parabolic le bhith a’ soilleireachadh pàirt den uachdar a-staigh. Le prototype 33-troigh-trast-thomhas (10 meatairean) air a mhaoineachadh le NIAC agus Saotharlann Rannsachaidh Cabhlach na SA, sheall Walker comasan an LBR, a tha a’ dol thairis air meud fosglaidh teileasgop fànais James Webb aig NASA.

Tha dealbhadh LBR a’ fuasgladh nan dùbhlain a tha mu choinneamh antennas meòrachaidh traidiseanta. Bidh e ag èirigh mar bhall-tràghad, a’ toirt seachad cruth mias parabolic seasmhach às aonais feum air bathar-cruaidh mòr agus iom-fhillte a ghabhas cleachdadh. A bharrachd air an sin, faodaidh e pasgadh a-steach do mheud teann, ga dhèanamh nas fhasa a chuir air bhog agus a chuir a-steach san fhànais.

Tha aon de na tagraidhean sònraichte den teicneòlas seo ann an conaltradh aig astar luath. Seallaidh CatSat, CubeSat 6-aonad a chaidh a leasachadh le Freefall Aerospace ann an co-obrachadh le NASA, Oilthigh Arizona, agus Rincon Research Corporation, comasan an antenna inflatable ann an orbit ìosal na Talmhainn. Às deidh an cleachdadh, cuiridh an antenna dealbhan àrd-mhìneachaidh air ais chun Talamh. Tha am misean seo, a tha na phàirt de dh’ Iomairt Cur air bhog CubeSat aig NASA, a’ taisbeanadh a’ chomais airson miseanan gealaich, planaid agus fànais san àm ri teachd a’ cleachdadh CubeSats.

FAQ:

Dè a th’ ann an Reflector Balloon Mòr (LBR)?

Is e inneal inflatable a th’ anns an LBR a thionndaidheas pàirt de chruinne àrdaichte gu antenna parabolic. Bidh e a’ cruthachadh fosglaidhean cruinneachaidh farsaing le bloigh de chuideam antennas traidiseanta a ghabhas cleachdadh.

Carson a tha an LBR cudromach?

Bidh an LBR a’ fuasgladh nan dùbhlain a tha mu choinneamh antennas meòrachaidh traidiseanta, leithid cuideam trom agus cleachdadh iom-fhillte. Tha e a’ toirt seachad cruth mias parabolic seasmhach às aonais feum air bathar-cruaidh mòr agus faodaidh e pasgadh a-steach do mheud beag, ga dhèanamh nas fhasa a chuir air bhog agus a chuir a-steach san fhànais.

Dè th' ann an CatSat?

Tha CatSat na CubeSat 6-aonad a sheallas comasan an antenna inflatable ann an orbit ìosal na Talmhainn. Cuiridh e dealbhan àrd-mhìneachaidh air ais chun Talamh, a’ taisbeanadh a’ chomas airson mhiseanan san àm ri teachd a’ cleachdadh CubeSats.

Cò leasaich CatSat agus an LBR?

Chaidh CatSat a leasachadh le Freefall Aerospace ann an co-obrachadh le NASA, Oilthigh Arizona, agus Rincon Research Corporation. Chaidh bun-bheachd LBR a thòiseachadh le Christopher Walker, a fhuair maoineachadh bho phrògram Innovative Advanced Concepts NASA agus Saotharlann Rannsachaidh Cabhlach na SA.

Ciamar a tha an LBR an coimeas ri antennas meòrachaidh traidiseanta?

Tha an LBR a’ tabhann roghainn aotrom eile an àite antennas meòrachaidh traidiseanta. Tha an dealbhadh inflatable aige a’ cur às don fheum air uidheamachdan cleachdadh tomadach agus iom-fhillte, ga dhèanamh nas sùbailte agus nas fhasa a chleachdadh san fhànais.

