Dh’ fhaodadh teicneòlas antenna inflatable ùr conaltradh fànais ath-nuadhachadh

Tha teicneòlas ùr-nodha ann an mothachadh agus conaltradh fànais air fàire, mar thoradh air oidhirpean an innleadair Christopher Walker agus prògram Bun-bheachdan Adhartach Ùr-ghnàthach NASA (NIAC). Tha beachd Walker, ris an canar an Large Balloon Reflector (LBR), a’ toirt a-steach a bhith a’ cleachdadh antennas spherical inflatable gus fosglaidhean cruinneachaidh farsaing a chruthachadh airson conaltradh stèidhichte air àite. Bidh am bun-bheachd a’ tionndadh pàirt den uachdar a-staigh de chruinne teannta gu antenna parabolic, a’ toirt cothrom airson rèididheachd electromagnetic a ghlacadh agus a thoirt seachad.

Le taic bho NIAC agus tabhartas bho Obair-lann Rannsachaidh Cabhlach na SA, bha e comasach dha Walker LBR 33-troigh-trast-thomhas a leasachadh agus a thaisbeanadh a chaidh a ghiùlan chun stratosphere le bailiùn mòr. Tha an teicneòlas antenna inflatable seo a’ tabhann grunn bhuannachdan thairis air antennas meòrachaidh mòr traidiseanta. Air a dhèanamh de structar film tana, faodaidh an LBR a dhol a-steach gu cumadh parabolic-mias seasmhach gun fheum air bathar-cruaidh mòr agus iom-fhillte a ghabhas cleachdadh. Tha e cuideachd aotrom agus so-ruigsinneach, ga dhèanamh nas fhasa a stòradh agus a chuir air bhog don fhànais.

Ann an 2018, sheall Freefall Aerospace, companaidh a cho-stèidhich Walker, comas an LBR le bhith a’ dèanamh deuchainn air bòrd bailiùn stratospheric NASA, a’ ruighinn àirde 159,000 troigh. Is e an ath cheum airson an teicneòlas seo taisbeanadh conaltraidh aig astar luath ann an orbit ìosal na Talmhainn air bòrd CubeSat ris an canar CatSat. Bidh siostam cleachdadh antenna inflatable CatSat a’ cleachdadh bhon t-soitheach aige agus a ’tòiseachadh a’ sgaoileadh dealbhan àrd-mhìneachaidh den Talamh.

Tha an teicneòlas antenna inflatable ùr-ghnàthach seo a’ fosgladh an dorais gu miseanan fànais san àm ri teachd a’ cleachdadh CubeSats, le tagraidhean a’ dol bho sgrùdadh gealaich gu miseanan domhainn-fànais. Dh’ fhaodadh an comas CubeSats a chleachdadh uidheamaichte le antennas inflatable leudachadh gu mòr air na comasan agus na cothroman airson conaltradh fànais.

FAQ:

Q: Dè a th 'ann an Reflector Balloon Mòr (LBR)?

A: Tha an LBR na antenna spherical inflatable a chruthaicheas fosglaidhean cruinneachaidh farsaing airson mothachadh agus conaltradh stèidhichte air àite.

C: Ciamar a tha an LBR ag obair?

A: Bidh an LBR a’ tionndadh pàirt den uachdar a-staigh de chruinne teannta gu antenna parabolic, a’ ceadachadh rèididheachd electromagnetic a ghlacadh agus a thoirt seachad.

C: Dè na buannachdan a th ’ann an antennas inflatable?

A: Tha antennas inflatable, leithid an LBR, aotrom, so-ruigsinneach, agus chan fheum iad bathar-cruaidh mòr agus iom-fhillte a ghabhas cleachdadh. Bidh iad a’ tabhann barrachd sùbailteachd agus furasta an stòradh an taca ri antennas meòrachaidh mòr traidiseanta.

C: Dè na h-iarrtasan a dh'fhaodadh a bhith aig an teicneòlas seo?

F: Faodaidh an teicneòlas seo conaltradh fànais atharrachadh agus comas a thoirt do raon farsaing de mhiseanan, a’ gabhail a-steach sgrùdadh gealaich agus miseanan domhainn-fànais, a’ cleachdadh CubeSats uidheamaichte le antennas inflatable.

Stòr: NASA