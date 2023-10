Rannsachadh Saidheans Beatha Fànais: A’ sgrùdadh an Neo-aithnichte air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha rannsachadh fànais air a bhith na raon de dh’ fheòrachas mòr agus de lorg saidheansail a-riamh. Is e aon de na taobhan as cudromaiche den rannsachadh seo a bhith a’ tuigsinn buaidh siubhal fànais air bodhaig an duine. Tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) na àrd-ùrlar luachmhor airson rannsachadh farsaing a dhèanamh san raon seo.

Tha Liostaichean Mothachaidh gnàthach SPACELINE NASA a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na co-dhùnaidhean agus na sgrùdaidhean as ùire co-cheangailte ri saidheansan beatha fànais. Tha na liostaichean sin, a tha rim faighinn air làrach-lìn Leabhar Gnìomh NASA, a’ tabhann sealladh farsaing air an rannsachadh leantainneach a chaidh a dhèanamh air an ISS.

Thathas a’ toirt cuireadh do luchd-rannsachaidh bho dhiofar ionadan NASA agus prìomh luchd-sgrùdaidh (PIan) na h-artaigilean iris aca a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid no a tha ri thighinn a chuir a-steach, le fòcas air saidheansan beatha fànais. Tha na h-artaigilean sin an uairsin air an cur ri chèile agus air an toirt a-steach do na liostaichean seachdaineil.

Is e aon eisimpleir den rannsachadh a tha air a nochdadh anns na liostaichean seo sgrùdadh le Hasenstein KH, John SP, agus Vandenbrink JP. Bidh an sgrùdadh seo a’ sgrùdadh slàinte radishes ann an àrainneachd microgravity. Tha tuigse air buaidh suidheachadh fànais air fàs agus leasachadh planntrais deatamach airson miseanan fànais fad-ùine san àm ri teachd, leithid an fheadhainn gu Mars.

Tha an ISS na dheagh àrainneachd airson a leithid de rannsachadh a dhèanamh. Tha na suidheachaidhean microgravity aige a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air buaidh àite air diofar fhàs-bheairtean agus shiostaman. Bho bhith a’ sgrùdadh slàinte lusan gu bhith a’ sgrùdadh nan atharrachaidhean fios-eòlais ann an speuradairean, tha an ISS na obair-lann gun samhail airson rannsachadh saidheans beatha fànais.

Tha rannsachadh a rinneadh air an ISS air leantainn gu adhartas mòr nar tuigse air freagairt bodhaig an duine do shiubhal fànais. Tha e air solas a thoirt air buaidh microgravity air dùmhlachd cnàimh, tomad fèithe, an siostam cardiovascular, agus an siostam dìon. Tha an t-eòlas seo deatamach airson dèanamh cinnteach à sunnd agus sàbhailteachd speuradairean rè mhiseanan fànais leudaichte.

Gu crìch, tha rannsachadh saidheans beatha fànais a chaidh a dhèanamh air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta deatamach airson a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan siubhal fànais agus a’ bhuaidh a bheir e air bodhaig an duine. Tha na liostaichean seachdaineil a thug NASA's SPACELINE Current Awareness a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air rannsachadh leantainneach agus lorg anns an raon inntinneach seo.

Mìneachaidhean:

- Saidheansan Beatha Fànais: Sgrùdadh air mar a bhios fàs-bheairtean beò, a’ toirt a-steach daoine, ag atharrachadh agus ag obair ann an àrainneachd an fhànais.

- Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS): Stèisean fànais àitich air a riaghladh le NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, agus CSA. Tha e na obair-lann airson rannsachadh saidheansail agus co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an rannsachadh fànais.

stòran:

- Liostaichean mothachaidh gnàthach NASA SPACELINE (https://taskbook.nasaprs.com/Publication/spaceline.cfm)