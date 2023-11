Bidh bàta-fànais Lucy NASA a’ tòiseachadh air turas mòr gu Jupiter

Tha bàta-fànais Lucy NASA air tòiseachadh air misean iongantach gus dìomhaireachdan siostam na grèine a sgrùdadh. Anns a’ chiad choinneamh aice, thuirt Lucy “Hello sgiobalta” ri asteroid agus i a’ goirteachadh tron ​​​​fhànais aig astar iongantach de 16,000km / h.

Tha an soitheach-fànais Lucy, a chaidh ainmeachadh às deidh an fosail daonna ainmeil Lucy, air turas 12-bliadhna gus sgrùdadh a dhèanamh air 10 asteroids gu h-iomlan. Tha an oidhirp àrd-amasach seo ag amas air seallaidhean luachmhor a lorg a thaobh cruthachadh agus mean-fhàs ar nàbachd nèamhaidh.

A’ cleachdadh beòthalachd bhidio adhartach, tha NASA a’ toirt seachad sealladh tarraingeach den bhàta-fànais a’ tighinn faisg gu gràsmhor air an targaid asteroid aige. Tha meud an turais iongantach leis gu bheil Lucy a’ siubhal billeanan de chilemeatairean tron ​​chosmos.

Tha luchd-saidheans an dùil gun toir an dàta a chaidh a chruinneachadh aig misean Lucy solas air na ceistean bunaiteach mu thùs siostam na grèine againn. Le bhith a’ sgrùdadh nan seann chreagan fànais sin, tha luchd-rannsachaidh an dòchas tuigse fhaighinn air a’ phàirt a bh’ aca ann an leasachadh planaidean agus a bheil beachd sam bith aca air comasachd beatha a-muigh.

Tha bàta-fànais Lucy na theisteanas air innleachdas daonna agus am pathadh neo-sheasmhach airson eòlas. Tha an rùn aige a’ riochdachadh euchdan iongantach ann an sgrùdadh fànais agus a’ taisbeanadh diongmhaltas gun fhiosta luchd-saidheans agus innleadairean gus crìochan ar tuigse air a’ chruinne-cè a phutadh.

Ceistean Bitheanta:

1. Carson a tha an soitheach-fànais air ainmeachadh Lucy?

Tha an soitheach-fànais air ainmeachadh mar Lucy às deidh am fosail daonna ainmeil a chaidh a lorg ann an Etiòpia. Tha e a’ samhlachadh an oidhirp gus dìomhaireachdan ar tùsan fhuasgladh, an dà chuid air an Talamh agus anns a’ chosmos.

2. Dè cho fada 'sa bheir e air Lucy a misean a choileanadh?

Bidh bàta-fànais Lucy air turas 12-bliadhna, nuair a thig e tarsainn air 10 asteroids gu h-iomlan.

3. Dè na seallaidhean a tha luchd-saidheans an dòchas a gheibh iad bho mhisean Lucy?

Tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air cruthachadh agus mean-fhàs ar siostam grèine le bhith a’ sgrùdadh nan asteroids. Tha iad ag amas air tuigse fhaighinn air a’ phàirt a bha aig na seann chreagan fànais sin ann an leasachadh planaidean agus comasachd beatha a-muigh.

Stòr: NASA (www.nasa.gov)