Bidh ìomhaigh dìomhair bhon àite a-muigh a’ glacadh luchd-saidheans aon uair eile

Tha ìomhaigh iongantach a chaidh a thogail le misean Juno NASA air aire luchd-saidheans air feadh an t-saoghail a ghlacadh. Air 7 Sultain, 2023, thog Juno dealbh de sgìre ann an sgìre a tuath Jupiter ris an canar Jet N7. Tha an ìomhaigh a’ taisbeanadh taisbeanadh iongantach de sgòthan is stoirmean, a’ brosnachadh luchd-saidheans gu bhith a’ sgrùdadh nas doimhne san sgrùdadh aca air na feartan.

Bha an neach-saidheans saoranach Vladimir Tarasov an urra ri bhith a 'cruthachadh an ìomhaigh bho ionnstramaid Juno, a' cleachdadh dàta a fhuaireadh nuair a bha an soitheach-fànais mu 4,800 mìle os cionn sgòthan Jupiter. Ged a tha an dealbh celestial seo coltach ri aodann le sùilean, sròn, agus beul, tha NASA a’ toirt buaidh air a’ bheachd seo air iongantas ris an canar pareidolia. Tha Pareidolia mar a tha daoine buailteach a bhith a’ faicinn pàtrain aithnichte, leithid aghaidhean, ann an brosnachaidhean lèirsinneach air thuaiream.

Ged a tha an ìomhaigh seo o chionn ghoirid air spionnadh adhbhrachadh am measg na coimhearsnachd shaidheansail, chan e seo idir a’ chiad uair a tha NASA air ìomhaigh a ghlacadh a tha coltach ri aghaidh air planaid. Ann an 1976, thog bàta-fànais Lochlannach 1 NASA dealbh ainmeil den “Face on Mars.” An toiseach, bhrosnaich snaidheadh ​​​​sùilean, sròn, agus beul air a’ phlanaid inntinn, ach nochd mion-sgrùdadh às deidh sin gur e dìreach mealladh a bh’ ann air adhbhrachadh le cumaidhean geòlais nàdarra.

A dh’ aindeoin na mìneachaidhean sin, tha an tarraing gun teagamh de na cumaidhean aghaidh-aghaidh sin fhathast a’ tarraing luchd-saidheans agus am poball san fharsaingeachd. Bidh ìomhaighean mar seo a’ cur nar cuimhne iom-fhillteachd agus bòidhchead ar cruinne-cè, a’ brosnachadh tuilleadh sgrùdaidh agus cnuasachaidh.

CÀBHA

Dè th' ann am pareidolia?

Tha Pareidolia na iongantas saidhgeòlach far am bi daoine a’ faicinn pàtrain air a bheil iad eòlach, leithid aghaidhean, ann an brosnachaidhean gun cheangal no air thuaiream.

Dè bh’ ann an “Aghaidh air Mars”?

Tha an “Aghaidh air Mars” a’ toirt iomradh air ìomhaigh a chaidh a ghlacadh le bàta-fànais NASA Viking 1 ann an 1976. A rèir choltais bha an dealbh a’ sealltainn aodann le sùilean, sròn agus beul air uachdar Martian. Ach, cho-dhùin tuilleadh sgrùdaidh gur e mealladh a bh’ ann air a chruthachadh le feartan geòlais nàdarra.

A bheil luchd-saidheans den bheachd gu bheil an ìomhaigh o chionn ghoirid air Jupiter na fhìor aghaidh?

Chan e, tha luchd-saidheans a’ toirt iomradh air a’ choltas aghaidh ann an ìomhaigh Jupiter o chionn ghoirid gu pareidolia. Tha e nàdarrach do dhaoine cumaidhean agus pàtrain air a bheil iad eòlach a mhìneachadh fiù 's nuair nach eil iad ann.