Tha bàta-fànais Psyche aig NASA air tòiseachadh air turas sia bliadhna gus sgrùdadh a dhèanamh air asteroid tearc còmhdaichte le meatailt. Tha am misean seo a’ comharrachadh a’ chiad sgrùdadh air saoghal meatailt, leis gu bheil a’ mhòr-chuid de asteroids mar as trice creagach no reòthte. Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh an asteroid, leis an t-ainm Psyche, a bhith na tha air fhàgail de chridhe planaid thràth agus gum faodadh e seallaidhean a thoirt seachad air ionadan ruigsinneach na Talmhainn agus planaidean creagach eile.

Chaidh an soitheach-fànais Psyche a chuir air bhog le SpaceX bho Ionad Fànais Ceanadach NASA agus thathar an dùil gun ruig e an asteroid ann an 2029. Is e seo an asteroid làn meatailt as motha a chaidh a lorg gu ruige seo, suidhichte anns a’ phàirt a-muigh den phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Tha an asteroid mu 144 mìle de leud agus 173 mìle a dh'fhaid, agus thathas a' creidsinn gu bheil e pailt ann an iarann, nicil, agus meatailtean eile.

Tha am prìomh neach-saidheans Lindy Elkins-Tanton à Oilthigh Stàite Arizona a’ mìneachadh ged a bha e na bhruadar a bhith a’ sgrùdadh cridhe meatailt na Talmhainn, gu bheil an cuideam àrd agus an teòthachd ga dhèanamh do-dhèanta. Ach, tha an asteroid Psyche a’ toirt cothrom sgrùdadh a dhèanamh air cridhe meatailt taobh a-staigh ar siostam grèine.

Tha luchd-saidheans air beachdachadh air feartan an asteroid, a’ faicinn sgàineadh meatailt spìosrach, bearraidhean meatailt, agus sruthan làbha air a bhleith le meatailt. Tha e comasach cuideachd suimean lorg de òr, airgead, platanam, no iridium a sgaoileadh taobh a-staigh iarann ​​​​agus nicil an asteroid.

Tha buidseat de $1.2 billean aig a’ mhisean, air a stiùireadh le Oilthigh Stàite Arizona às leth NASA. Gabhaidh an soitheach-fànais slighe cearcall-rathaid gus an asteroid a ruighinn, a’ cleachdadh Mars airson àrdachadh grabhataidh ann an 2026. Feuchaidh e an uairsin ri dhol a-steach gu orbit timcheall an asteroid ann an 2029, a’ cuairteachadh cho àrd ri 440 mìle agus cho faisg air 47 mìle.

Tha an soitheach-fànais Psyche an urra ri gluasad dealain grèine agus tha siostam conaltraidh deuchainneach ann a bhios a’ cleachdadh lasers an àite tonnan rèidio. Tha an siostam seo ag amas air sruth dàta a mheudachadh bho àite domhainn chun Talamh, a dh’ fhaodadh a bhith a ’sgaoileadh bhideothan bhon ghealach no Mars san àm ri teachd.

Dh'fhaodadh am misean seo don asteroid Psyche freagairtean a thoirt do cheistean bunaiteach mu chruthachadh siostam na grèine agus na suidheachaidhean a tha a 'dèanamh planaid àite-fuirich. A bharrachd air an sin, le bhith a’ sgrùdadh cridhe meatailteach an asteroid dh’ fhaodadh sin cur ri ar tuigse mu raon magnetach na Talmhainn, a tha deatamach airson ar n-àile a chumail suas agus airson beatha a chomasachadh.

