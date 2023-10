Bidh Juno Probe bho NASA a ’tighinn nas fhaisge air gealach Jupiter Io, a’ glacadh ìomhaighean iongantach

Tha probe Juno aig NASA, a tha an-dràsta a’ orbiter Jupiter, air a bhith a’ faighinn mean air mhean air gealach Jovian Io, a tha aithnichte mar an saoghal as gnìomhaiche bholcànach san t-siostam grèine againn. Air an 55mh turas timcheall Jupiter, thàinig Juno taobh a-staigh dìreach 7,270 mìle bho uachdar Io, a 'glacadh cuid de na h-ìomhaighean as soilleire a chaidh a thogail a-riamh den ghealach.

Tha na h-ìomhaighean a’ nochdadh splotches dorcha a’ nochdadh sruthan làbha, bholcànothan ag èirigh bho uachdar na gealaich, agus plumaichean bholcànach a dh’fhaodadh a bhith a’ sèideadh dhan fhànais. Chaidh na beachdan sin a phròiseasadh le luchd-giullachd ìomhaighean proifeasanta agus neo-dhreuchdail, cuid dhiubh ag obair dha NASA no prògraman rannsachaidh fànais co-cheangailte riutha.

Thuirt Scott Bolton, prìomh neach-sgrùdaidh misean Juno, gum biodh an soitheach-fànais a’ faighinn eadhon nas fhaisge air Io anns na h-ath cheadan aige san Dùbhlachd agus san Fhaoilleach 2024. Leigidh an cho faisg seo air beachdan nas mionaidiche agus cruinneachadh dàta.

Tha an gnìomhachd bholcànach dian air Io mar thoradh air an eadar-obrachadh leantainneach le Jupiter agus na monaidhean a tha faisg air làimh Europa agus Ganymede. Bidh Io a’ faighinn eòlas air sìneadh is brùthadh cunbhalach, a tha a’ leantainn gu cruthachadh an làbha a chithear a’ sprèadhadh bho na bholcànothan iomadach aige.

Ged nach eil Io fhèin freagarrach airson beatha, tha ùidh shònraichte aig luchd-saidheans ann a bhith a’ sgrùdadh na gealaich Europa a tha faisg air làimh. Thathas a’ creidsinn gu bheil muir saillte aig Europa fon t-slige reòthte aice, a tha ga fhàgail na thagraiche airson a bhith a’ toirt aoigheachd do àrainneachdan an latha an-diugh a tha freagarrach airson beatha taobh a-muigh na Talmhainn.

Ann an 2024, tha NASA an dùil an soitheach-fànais Europa Clipper a chuir air bhog, a nì sgrùdadh mionaideach air gealach Jupiter Europa. Nì an sgrùdadh sgrùdadh an urrainn don Roinn Eòrpa suidheachaidhean freagarrach airson beatha a chala.

Stòr: NASA