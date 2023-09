An sampall asteroid as motha fhathast: Osiris-Rex aig NASA a’ crìochnachadh a mhisean

Thathas an dùil gun lìbhrig bàta-fànais NASA Osiris-Rex an sampall asteroid as motha gu ruige seo, a’ dùnadh a-mach misean seachd bliadhna. Air Didòmhnaich, bidh an soitheach-fànais ag itealaich ri taobh na Talmhainn agus a ’leigeil a-mach co-dhiù cupa de sprùilleach a ghlac e bhon asteroid Bennu. Bidh an sampall capsal a’ paraisiut a-steach do fhàsach Utah fhad ‘s a bhios am màthaireachd a’ gluasad dheth gus sgrùdadh a dhèanamh air asteroid eile.

Tha luchd-saidheans an dùil timcheall air leth nota (250 gram) de chlachan is duslach fhaighinn bho Bennu, a tha gu math nas motha na an ìre bheag a chruinnich Iapan bho dhà asteroids eile. Bidh na sampallan asteroid sin nan capsalan ùine glèidhte, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh ar siostam grèine agus tùsan beatha air an Talamh.

Ràinig Osiris-Rex, a chuir air bhog ann an 2016, Bennu ann an 2018 agus chuir e seachad dà bhliadhna a’ sgrùdadh an asteroid mus do dh’ fheuch e ri sampallan a chruinneachadh. Rè cruinneachadh an t-sampall, choinnich an soitheach-fànais ri grunn dhùbhlain, a’ toirt a-steach mullach le cnap a thug air cuid den stuth a chaidh a chruinneachadh a dhol a-steach don fhànais. A dh'aindeoin sin, chaidh na sampallan a bha air fhàgail a ghleidheadh ​​​​gu soirbheachail anns a 'chapsal.

Thathas a’ creidsinn gu bheil Bennu, a chaidh a lorg ann an 1999, na fhuigheall de asteroid nas motha a bhuail creag fànais eile. Tha e mu thrian de mhìle a leud agus tha e còmhdaichte le talamh garbh dubh làn de ulpagan. Le bhith a’ sgrùdadh Bennu faisg, tha luchd-saidheans an dòchas fiosrachadh luachmhor fhaighinn a chuidicheas le bhith a’ leasachadh ro-innleachdan gus an asteroid a chasg ma tha an t-slighe aige na chunnart don Talamh san àm ri teachd.

Leigidh Osiris-Rex a-mach an capsal sampall bho astar 63,000 mìle agus ceithir uairean às deidh sin, thig e air tìr ann an Raon Deuchainn is Trèanaidh Utah. Bidh an capsal, a tha faisg air 3 troighean de leud agus 1.6 troigh a dh'àirde, a' teàrnadh aig astar 27,650 msu mus slaod am paraisiut e airson a dhol air tìr gu socair. Aon uair ‘s gu bheil an capsal air fhaighinn air ais, thèid a ghiùlan gu Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston airson mion-sgrùdadh.

Tha am misean seo a’ comharrachadh an treas sampall aig NASA a’ tilleadh bho àite domhainn, le miseanan a bh’ ann roimhe a’ toirt air ais mìrean gaoithe grèine, duslach comet, agus gràinean microscopach bho asteroids. Tha a’ bhuidheann an dùil susbaint an t-sampall Bennu fhoillseachadh gu poblach air 11 Dàmhair. An tuiteam seo, cuiridh NASA air bhog cuideachd dà mhisean asteroid eile, ag adhartachadh ar tuigse mu na buidhnean celestial sin agus cho cudromach sa tha iad ann an sgrùdadh ar siostam grèine.

