Tha bàta-fànais Osiris-Rex aig NASA deiseil airson an sampall as motha gu ruige seo bho asteroid a lìbhrigeadh

Ann an co-dhùnadh inntinneach air ceist seachd-bliadhna, tha dùil gum bi bàta-fànais Osiris-Rex aig NASA air itealaich leis an Talamh air Didòmhnaich agus a ’leigeil às sampall capsal anns a bheil co-dhiù cupa de sprùilleach a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid Bennu. Is e seo an sampall as motha a chaidh fhaighinn a-riamh bho asteroid, le luchd-saidheans an dùil gum faigh iad timcheall air leth nota (250 gram) de chlachan is duslach. Tha seo mòran nas motha na an t-suim a thug Iapan air ais bho dhà asteroids eile.

Thathas den bheachd gu bheil an asteroid Bennu, a chaidh a lorg ann an 1999, na fhuigheall de asteroid nas motha a bhuail creag fànais eile. Tha e mu thrian de mhìle a leud agus tha uachdar dubh, garbh air a lìonadh le ulpagan. Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil fuigheall bho shiostam na grèine tràth ann am Bennu, a’ toirt sealladh luachmhor air tùs na Talmhainn agus beatha fhèin.

Thòisich Osiris-Rex air a mhisean ann an 2016 agus ràinig e Bennu ann an 2018. Às deidh dha sgrùdadh faiceallach a dhèanamh air an asteroid airson dà bhliadhna, thug an soitheach-fànais suathadh goirid air an uachdar aige agus suathadh e duslach agus molagan le bhith a’ cleachdadh inneal-glanaidh. Ach, chaidh mullach an neach-cruinneachaidh sampall a chuir fodha, ag adhbhrachadh gun deach cuid de chreagan a chall san fhànais. Cha bhi fios dè an ìre de stuth anns a’ chapsal sampall ach aon uair ‘s gu bheil e air fhosgladh.

Thèid an sampall capsal a leigeil ma sgaoil bho Osiris-Rex ceithir uairean a thìde mus bu chòir dha suathadh sìos ann am fàsach Utah. Às deidh teàrnadh le taic paraisiut, thèid an capsal a thoirt gu deuchainn-lann glan aig Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston gus tar-thruailleadh a sheachnadh. Thèid na sampallan a làimhseachadh le fìor chùram ann an seòmraichean glan sònraichte gus casg a chuir air truailleadh sam bith. Tha NASA an dùil susbaint an t-sampall fhoillseachadh gu poblach air 11 Dàmhair.

Tha am misean seo mar phàirt den rud ris an can NASA “Asteroid Autumn,” le grunn chlachan-mìle co-cheangailte ri asteroid a’ gabhail àite. Tha iad sin a’ toirt a-steach cur air bhog bàta-fànais Psyche, a nì sgrùdadh air asteroid meatailt, air 5 Dàmhair, agus coinneamh bàta-fànais Lucy le asteroid anns a’ phrìomh chrios asteroid air 1 Samhain. siostam grèine tràth.

Is e seo an treas misean tilleadh sampall aig NASA bho fhànais dhomhainn, le miseanan roimhe a’ toirt air ais gràineanan gaoithe grèine agus duslach comet. Tha Iapan cuideachd air sampallan bho asteroid a thilleadh gu soirbheachail ann an 2010. Bidh na sampallan sin nan capsalan tìde bho làithean tràtha ar siostam grèine agus a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air ar tùs cosmach.

stòran:

– [stòr 1]

– [stòr 2]