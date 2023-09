Bidh bàta-fànais Osiris-Rex aig NASA a’ tilleadh le sampall asteroid

Thathas an dùil gun lìbhrig bàta-fànais NASA an sampall asteroid as motha aca chun Talamh Diluain. Leigidh an soitheach-fànais Osiris-Rex a-mach co-dhiù dòrlach de sprùilleach a chruinnich e bhon asteroid Bennu, a’ comharrachadh deireadh misean seachd bliadhna. Tha luchd-saidheans an dùil gum faigh iad timcheall air 250g de chlachan is duslach, mòran a bharrachd air miseanan sampall asteroid roimhe. Thathas den bheachd gu bheil na sampallan sin nan capsalan tìde bhon t-siostam grèine tràth agus faodaidh iad luchd-rannsachaidh a chuideachadh a’ tuigsinn cò às a thàinig an Talamh agus a bheatha fhèin.

Tha misean Osiris-Rex air mòran dhùbhlain fhaicinn air an t-slighe, a’ toirt a-steach mullach jammed a thug air cuid de na sampallan dòrtadh a-steach don fhànais. Ach, fhuair an soitheach-fànais air stuth gu leòr fhaighinn air ais airson mion-sgrùdadh. Thathas a’ creidsinn gu bheil fuigheall de chruthachadh siostam na grèine ann am Bennu, an asteroid air an do thadhail an soitheach-fànais 4.5 billean bliadhna air ais. Tha am misean seo air leigeil le luchd-saidheans Bennu a sgrùdadh gu dlùth agus dàta luachmhor a chruinneachadh a dh’ fhaodadh cuideachadh le ro-innleachdan sèididh nam biodh an asteroid na chunnart don Talamh san àm ri teachd.

Thèid an sampall capsal a leigeil ma sgaoil bhon bhàta-fànais Osiris-Rex, a chumas air adhart an uairsin a’ sgrùdadh asteroid eile. Thèid an capsal a-steach do àile na Talmhainn agus paraisiut a-steach do fhàsach Utah, far an tèid a ghiùlan gu deuchainn-lann glan aig Ionad Fànais Johnson aig NASA airson mion-sgrùdadh. Bidh an obair-lann air a chuingealachadh ri bhith a’ làimhseachadh dìreach sprùilleach Bennu gus tar-thruailleadh a sheachnadh. Tha NASA an dùil beairteas an asteroid fhoillseachadh gu poblach air 12 Dàmhair.

Tha am misean seo mar phàirt den rud ris an can NASA “Asteroid Autumn,” le grunn mhiseanan asteroid a ’gabhail àite an tuiteam seo. Às deidh misean Osiris-Rex, cuiridh bàta-fànais eile leis an t-ainm Psyche air bhog gus sgrùdadh a dhèanamh air asteroid meatailt. Coinnichidh bàta-fànais Lucy NASA ris a’ chiad asteroid aige mus tòisich iad air turas timcheall nan asteroids Trojan a bhios a’ cuairteachadh Jupiter.

Stòr: Associated Press

Mìneachaidhean:

- Soitheach-fànais Osiris-Rex: bàta-fànais NASA a chaidh a chuir air bhog ann an 2016 leis an amas sampaill a chruinneachadh bhon asteroid Bennu.

- Bennu: Asteroid a chaidh a lorg ann an 1999 agus a thathas a’ creidsinn gu bheil fuigheall ann bho shiostam na grèine tràth.

- Foghar asteroid: Am far-ainm a chaidh a thoirt do sheusan tuiteam 2020, nuair a bhios grunn mhiseanan asteroid a’ gabhail àite.

- NASA: An Rianachd Aeronautics agus Fànais Nàiseanta, buidheann riaghaltais nan Stàitean Aonaichte le uallach airson prògram fànais sìobhalta na dùthcha.

stòran:

