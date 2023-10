Rabhadh stoirm grèine: comas airson tachartas stoirme grèine dian

Thug tachartas stoirm grèine o chionn ghoirid a thachair air 18 Dàmhair sealladh dhuinn air na auroras iongantach a chithear nuair a tha an Talamh fo bhuaidh mòr-sgrios coronal (CME). Ach, tha comas ann a-nis gum faodadh CME fada nas dian a bhith a’ dol dìreach chun na Talmhainn, a dh’ fhaodadh tachartas stoirm grèine cumhachdach a bhrosnachadh an-diugh no a-màireach.

Tha am fiosrachadh seo a’ tighinn bho Amharclann Solar agus Heliospheric NASA agus chaidh a sgrùdadh leis an eòlaiche-sìde fànais, an Dotair Tamitha Skov. Cho-roinn Skov ro-aithris mionaideach 5-latha airson stoirmean grèine an t-seachdain seo, a’ nochdadh comas stoirmean cùil.

A rèir an Dotair Skov, tha cothrom 65 sa cheud ann an stoirm mhòr grèine an-diugh, le comas làidir ann gum bi stoirm bheag ann a bheir auroras gu buil. Am-màireach, tha teansa 50 sa cheud ann de dhroch stoirm grèine, a dh’ fhaodadh ìre G2 a ruighinn agus a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air saidealan beaga, lìonraidhean gluasadach, agus electronics mothachail air an Talamh.

Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil an cunnart do latitudes meadhanach gu ìre nas ìsle, le cothrom 30 sa cheud de stoirmean beaga an-diugh agus cothrom 15 sa cheud a-màireach. Ach, bu chòir ceumannan a ghabhail gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd innealan dealanach.

Is e saideal a th’ ann an Amharclann Solar is Heliospheric NASA (SOHO) a bhios a’ sgrùdadh na grèine agus a buaidh air siostam na grèine. Uidheamaichte le 12 ionnstramaidean saidheansail, bidh SOHO a’ glacadh ìomhaighean de chorona na grèine, a’ tomhas a raointean magnetach agus an luaths, agus a’ cumail sùil air a’ chorona lag timcheall air.

Mar a chumas sinn oirnn a’ cumail sùil air na stoirmean grèine sin, tha e deatamach gun cùm sinn suas ris na ro-innsean as ùire agus gun gabh sinn ceumannan riatanach ma tha thu a’ fuireach ann an sgìre a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air gnìomhachd dian grèine.

stòran:

- Amharclann Solar agus Heliospheric NASA (SOHO)

- An Dotair Tamitha Skov, eòlaiche-sìde fànais