Sgrùdadh Ùr a’ faighinn a-mach gun cuidich coin le bhith a’ lughdachadh ìrean cuideam ann an clann

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh aig Ospadal na Cloinne ann am Philadelphia air faighinn a-mach gum faod buannachdan mòra a bhith ann a bhith a’ sealbhachadh cù airson ìrean cuideam ann an clann a lughdachadh. Lorg an sgrùdadh, anns an robh clann 643 eadar aois 7 agus 12, gu robh clann aig an robh cù peata a’ faighinn ìrean nas ìsle de chuideam an taca ris an fheadhainn aig nach robh cù.

Thomhais an luchd-rannsachaidh ìrean cuideam a’ cleachdadh ionnstramaid a chleachdar gu cumanta ris an canar an Sgèile Stress Perceived (PSS), a bhios a’ measadh na h-ìre gu bheil daoine fa-leth a’ faicinn am beatha mar uallach. Sheall na co-dhùnaidhean gu robh sgòran PSS gu math nas ìsle aig clann aig an robh cù, a’ nochdadh ìrean nas ìsle de chuideam air fhaicinn, an coimeas ri clann gun chù.

Tha eòlaichean den bheachd gum faod làthaireachd cù faireachdainn de chomhfhurtachd agus de cho-fhaireachdainn a thoirt don chloinn, a’ leantainn gu lùghdachadh ann an ìrean cuideam. Tha coin ainmeil airson an comas taic tòcail a thoirt seachad, agus tha sgrùdaidhean roimhe air sealltainn gum faod eadar-obrachadh le beathaichean ìrean oxytocin àrdachadh, hormone co-cheangailte ri faireachdainnean fois agus sunnd.

A bharrachd air an sin, faodaidh sealbhachadh cù cuideachd gnìomhachd corporra agus eadar-obrachadh sòisealta a bhrosnachadh, a dh'fhaodadh cur ri lùghdachadh cuideam ann an cloinn. Tha a bhith a’ toirt cùram do chù a’ toirt a-steach cuairtean cunbhalach agus ùine cluiche, a bheir cothrom do chloinn a dhol an sàs ann an gnìomhachd chorporra agus ùine a chaitheamh a-muigh. A bharrachd air an sin, faodaidh coin a bhith nan toiseach còmhraidh agus cuideachadh le bhith a’ comasachadh eadar-obrachadh sòisealta, a tha cudromach airson sunnd iomlan.

Ged a tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air na dòighean air cùl buaidhean lughdachadh cuideam coin air clann, tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh na buannachdan a dh’ fhaodadh a bhith an cois seilbh pheata ann a bhith ag adhartachadh slàinte inntinn agus sunnd ann an daoine òga. Ma tha pàiste agad le ìrean àrda de chuideam, dh’ fhaodadh gum biodh e na fhiach beachdachadh air cù fhaighinn airson sgrùdadh.

stòran:

– An Sgèile Strus air A bheilear a’ faicinn (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Tomhas cruinneil de chuideam air fhaicinn. Iris Slàinte is Giùlan Sòisealta, 24(4), 385-396.