Bidh bàta-fànais Orion aig NASA a’ faighinn deuchainn èiginneach air thoiseach air misean gealach 2024

Tha plana àrd-amasach NASA gus speuradairean a chuir air ais chun Ghealach ann an 2024 a’ togail spionnadh fhad ‘s a tha a’ bhuidheann fànais a ’toirt seachad fiosrachadh às ùr mu leasachadh bàta-fànais Orion. Aig cridhe a’ mhisean, is e bàta-fànais modular a th’ ann an Orion a tha ga thogail le diofar chompanaidhean, gach fear a’ làimhseachadh co-phàirt eadar-dhealaichte.

Tha uallach air Airbus Defense and Space, ann an co-obrachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA), airson am pàirt den bhàta-fànais a thogail a bhios a’ cumail smachd air dealan, gluasad, èadhar agus uisge. Air an làimh eile, tha Lockheed Martin an urra ri bhith a’ leasachadh a’ mhodal inneal-atharrachaidh agus criutha a bheir àite dha na ceithir speuradairean air an turas gealaich.

Nuair a bhios an co-chruinneachadh deiseil, tha an soitheach-fànais Orion a-nis gu bhith a’ dol tro shreath dheuchainnean deatamach gus dèanamh cinnteach gu bheil e deiseil airson misean dùbhlanach na gealaich. A rèir NASA, bidh a’ chiad deuchainn a’ toirt a-steach cumhachd a thoirt don mhodal seirbheis is sgioba còmhla, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach don phròiseact.

Às deidh na deuchainnean cumhachd-cumhachd, thèid an soitheach-fànais a chur fo dheuchainn seòmar àirde, a tha air a dhealbhadh gus a bhith coltach ri falamh an fhànais. Tha an deuchainn seo ag amas air bàta-fànais Orion a nochdadh ann an suidheachaidhean coltach ris an fheadhainn a choinnicheas e air a thuras fànais domhainn.

Am measg nam measaidhean deatamach, nì an deuchainn cearcall teirmeach measadh air comas an t-soitheach-fànais a bhith a’ seasamh ri fìor atharrachaidhean teothachd, fhad ‘s a bhios an deuchainn fuaimneach achaidh dìreach (DFAT) a’ tomhas a comas seasamh an aghaidh na crithean a chaidh fhaicinn aig àm cur air bhog.

Tha an ìre deuchainn seo deatamach do NASA agus an rùn aige daoine a thilleadh chun Ghealach. Bidh crìoch soirbheachail air na deuchainnean sin a’ dearbhadh dealbhadh an t-soithich-fànais agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil e deiseil airson a dhol air turas eachdraidheil.

CÀBHA

Dè a th’ ann an soitheach-fànais Orion?

Is e an soitheach-fànais Orion an carbad sgioba an ath ghinealach aig NASA a chaidh a dhealbhadh gus daoine a ghiùlan chun Ghealach agus nas fhaide air falbh.

Cò air a tha uallach airson bàta-fànais Orion a thogail?

Tha diofar chompanaidhean an sàs ann a bhith a’ togail diofar phàirtean de bhàta-fànais Orion. Tha uallach air Airbus Defense and Space, ann an co-obrachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa, airson a’ phàirt a bheir seachad dealan, gluasad, èadhar agus uisge. Tha Lockheed Martin an urra ri bhith a 'leasachadh a' mhodal adapter agus criutha.

Dè na deuchainnean a tha ri thighinn airson bàta-fànais Orion?

Tha na deuchainnean a tha ri thighinn airson bàta-fànais Orion a’ toirt a-steach cumhachd a thoirt don mhodal seirbheis is criutha còmhla agus an soitheach-fànais a chuir gu deuchainn seòmar àirde, a tha coltach ri falamh an fhànais. Nì na deuchainnean sin measadh air coileanadh an t-soithich ann an suidheachaidhean fìor agus nì iad cinnteach gu bheil e deiseil airson misean na gealaich.