'Celestial Symphony': Tha teileasgop Hubble NASA a 'nochdadh cruthachadh rionnag inntinneach ann an Aquila

Tha NASA air sealladh inntinneach fhaighinn de symphony celestial a’ nochdadh ann an doimhneachd na cruinne. Tha ìomhaigh o chionn ghoirid a chaidh a thogail leis an Teileasgop Hubble's Wide Field Camera 3 a’ nochdadh cumadh rionnag iongantach an cois jet protostellar sruthadh anns an reul-bhad Aquila, a tha suidhichte mu 7,200 solas bliadhna air falbh bhon Talamh.

Chan e a-mhàin gu bheil an sealladh tarraingeach a’ toirt toileachas eireachdail ach tha e cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air ìre an ionachaidh taobh a-staigh nan jets a’ tighinn bhon protostar. Bidh ionization a’ tachairt nuair a gheibh dadaman agus moileciuilean cosgais dealain mar thoradh air an lùth dian a tha an làthair san àrainneachd aca, a’ leantainn gu call dealanan.

Anns an taigh-cluiche celestial seo, bidh jets protostellar aig cridhe na h-ìre, a’ sgaoileadh sailean de chùis bho rionnagan òga ris an canar protostars. “Merging Galaxies”: Bidh teileasgop Hubble NASA a’ roinn ìomhaigh tarraingeach de dhà galaxies a tha a’ tighinn còmhla a tha suidhichte 350 millean bliadhna aotrom bhon Talamh. A’ nochdadh bualadh, tha a’ chùis air a chuir a-mach ann an taobh co-shìnte, a’ cruthachadh cumadh coltach ri colbh a bhios a’ toirt buaidh air luchd-amhairc agus luchd-saidheans le chèile.

Tha an dealbh iongantach seo na dhearbhadh air bòidhchead agus mòrachd na cruinne. Le bhith a’ sgrùdadh an leithid de chruthan rionnag, faodaidh speuradairean na pròiseasan toinnte a tha a’ nochdadh taobh a-staigh jets protostellar fhuasgladh, a’ tilgeil solas air na h-innealan a tha a’ stiùireadh breith agus mean-fhàs rionnagan.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an jet protostellar?

F: 'S e giùlan cuspair a th' ann an jet protostellar a chaidh a thilgeil a-mach à rionnag òg ris an canar protostar.

C: Dè tha ionization a 'ciallachadh?

A: Tha ionization a’ toirt iomradh air a’ phròiseas anns am bi dadaman agus moileciuilean a’ faighinn cosgais dealain air sgàth na h-àrainneachd àrd-lùth anns a bheil iad, a’ leantainn gu call dealanan.

C: Dè cho fada air falbh a tha cruthachadh rionnagan ann an Aquila?

A: Tha cruthachadh nan rionnagan suidhichte mu 7,200 solas bliadhna air falbh bhon Talamh.