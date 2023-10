Bidh NASA a ’sgaoileadh ìomhaighean mionaideach de ghealach Io Jupiter agus a’ faighinn a-mach feart ùr ann an Atmosphere Jupiter

Tha NASA air ìomhaighean mionaideach fhoillseachadh de Io, aon de timcheall air 90 gealach Jupiter, a chaidh a ghlacadh le probe Juno aig àm itealaich o chionn ghoirid. Tha Io aithnichte mar an saoghal as gnìomhaiche bholcànach ann an siostam na grèine, le ceudan de bholcànothan a’ còmhdach a h-uachdar. Chithear na sprèadhaidhean bholcànach seo bhon Talamh a’ cleachdadh teileasgopan mòra, agus tha eadhon lochan de làbha silicate leaghte air uachdar na gealaich.

Tha na h-ìomhaighean bho probe Juno a’ taisbeanadh uachdar swirling Io, air a chomharrachadh le pìosan mòra de dhearg leaghte. Tha Io a’ faighinn eòlas air tug-cogaidh trom-inntinneach eadar Jupiter agus an dà ghealach eile aige, Europa agus Ganymede, a’ leantainn gu sìneadh is brùthadh cunbhalach. Thathas a’ creidsinn gu bheil na gnìomhan sin ceangailte ri sprèadhadh tric bho na grunn bholcànothan aige. San Dùbhlachd, tillidh Juno a choimhead air Io aig astar nas fhaisge air dìreach 1,500 cilemeatair os cionn an uachdair aige.

A bharrachd air na h-ìomhaighean de Io, tha NASA air lorg ùr-nodha a dhèanamh mu àile Jupiter. A’ cleachdadh dàta bho NIRCam teileasgop James Webb, chomharraich luchd-rannsachaidh sruth jet àrd-astar a’ ruith thairis air 4,800 cilemeatair dìreach os cionn crios-meadhain Jupiter. Bidh an sruth jet seo a’ siubhal aig astar drùidhteach de 515 cilemeatair san uair, a dhà uiread na gaothan seasmhach ann an doineann roinn 5 air an Talamh. Suidhichte ann an stratosphere ìosal a 'phlanaid, tha an lorg seo a' toirt solas air nàdar buaireasach àile Jupiter.

Tha na h-ìomhaighean de Jupiter a’ nochdadh eadar-dhealaichte bho na tònaichean dorcha orains is uachdar air a bheil sinn eòlach. Chaidh na h-ìomhaighean sin a thogail a’ cleachdadh an NIRCam agus an Ionnsramaid Mid-InfraRed, a’ glacadh tonnan infridhearg eadar 0.6 agus 28 microns. Le bhith a’ cur casg air solas an nì a bu shoilleire, b’ urrainn do speuradairean na nithean beaga mun cuairt air a ghlacadh. Chaidh gach ìomhaigh a thogail a’ cleachdadh sìoltachain eadar-dhealaichte gus diofar thonnan a ghlacadh, agus chaidh na sreathan de na h-ìomhaighean sin a chur còmhla gus an ìomhaigh dathte mu dheireadh a chruthachadh.

Anns na h-ìomhaighean seo, tha na spotan geala soilleir agus na sreathan a 'riochdachadh mullaichean sgòthan àrd de stoirmean convective dùmhlaichte, agus tha na pàirtean dearga a' sealltainn auroras a 'sìneadh os cionn pòla a tuath agus a deas a' phlanaid.

stòran:

- NASA (artaigil stòr)

- Oilthigh Dùthaich nam Basgach ann am Bilbao, san Spàinn (Ricardo Hueso, prìomh ùghdar air na co-dhùnaidhean)