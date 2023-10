Neòil Jupiter a’ nochdadh Saoghal de dh’ Ìomhaighean

Chan eil NASA a-riamh a’ cur iongnadh oirnn leis na lorgan fànais iongantach aige, agus chan eil an turas seo eadar-dhealaichte. Dìreach ann an àm airson Oidhche Shamhna, roinn a ’bhuidheann fànais ìomhaigh de sgòthan is stoirmean Jupiter a tha a’ coimhead gu neònach mar aodann. Ach na bi air do shàrachadh, chan e fìor aghaidh a th’ ann a tha a’ coimhead air ais oirnn bhon phlanaid as motha san t-siostam grèine againn.

Air a ghlacadh le JunoCam bàta-fànais Juno, chaidh an ìomhaigh a phròiseasadh le Vladimir Tarasov a’ cleachdadh dàta a bha ri fhaighinn gu poblach. Air a thogail air 7 Sultain, bha an soitheach-fànais mu 4,800 mìle air falbh bho sgòthan Jupiter. Is e an rud a tha a’ dèanamh an ìomhaigh seo gu sònraichte inntinneach gu bheil e a’ taisbeanadh roinnean pòla Jupiter, fòcas sònraichte air misean Juno.

Tha an coltas coltach ri aghaidh mar thoradh air pareidolia, rud iongantach far a bheil ar n-eanchainn ag aithneachadh pàtrain agus aghaidhean ann an nithean no cumaidhean air thuaiream. Chan eil e eadar-dhealaichte bho bhith a’ faicinn cù no cat anns na neòil air latha grianach. Ach, tha an ìomhaigh shònraichte seo gu math coltach ri caractar bho phrògram clasaigeach de "The Twilight Zone".

Ach fuirich, tha barrachd ann! Tha misean Juno air a bhith na ionmhas de dhealbhan inntinneach, agus dh’ fhaodadh gum bi barrachd iongnadh a’ feitheamh ri lorg. Mar thoradh air dealas NASA a thaobh ruigsinneachd poblach, tha camara JunoCam coisrigte do shaidheans saoranach, a’ leigeil le buill den phoball na h-ìomhaighean iongantach sin a phròiseasadh a’ cleachdadh diofar dhòighean.

Ma tha thu airson tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air na h-ìomhaighean tarraingeach sin, gheibh thu iad air làrach-lìn NASA, còmhla ri dàta bho mhisean Juno. Fiù mura faic thu tuilleadh aghaidhean, tha e nas fhiach iongnadh a dhèanamh air bòidhchead agus iom-fhillteachd sgòthan agus stoirmean Jupiter.

FAQ:

C: Dè tha an ìomhaigh bho NASA a’ sealltainn?

F: Tha an ìomhaigh bho NASA a 'sealltainn sgòthan agus stoirmean air Jupiter a tha coltach ri aodann.

C: Dè a th 'ann am pareidolia?

F: Is e teirm saidheansail a th’ ann am Pareidolia a tha a’ toirt cunntas air mar a tha ar n-eanchainn buailteach a bhith ag aithneachadh aghaidhean agus pàtrain ann an nithean no cumaidhean air thuaiream.

C: An lorg mi barrachd dhealbhan bho mhisean Juno?

F: Faodaidh, gheibh thu barrachd ìomhaighean agus dàta bho mhisean Juno air làrach-lìn NASA, mar phàirt den phrògram saidheans saoranach aca.