Soitheach-fànais NASA gus an sampall asteroid as motha a lìbhrigeadh fhathast

Thathas an dùil gun toir bàta-fànais NASA OSIRIS-REx an sampall as motha a chaidh a chruinneachadh a-riamh bho asteroid chun Talamh Didòmhnaich. Às deidh misean seachd bliadhna, fàgaidh an soitheach-fànais co-dhiù cupa de sprùilleach a ghlac e bhon asteroid Bennu. Thathas an dùil gum bi cuideam timcheall air 250g (0.5lb) de chlachan is duslach san t-sampall seo, mòran a bharrachd air an teaspoon no mar sin a thug Iapan air ais bho dhà asteroids eile.

Tha an lìbhrigeadh seo na chlach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh fànais leis nach eil dùthaich sam bith eile air pìosan asteroids fhaighinn air ais. Tha na capsalan ùine glèidhte seo bho shiostam na grèine tràth a’ cumail fiosrachadh luachmhor mu thùs na Talmhainn agus beatha. Le bhith a’ sgrùdadh nan sampallan asteroid sin, tha luchd-saidheans ag amas air seallaidhean fhaighinn air na pròiseasan a lean gu cruthachadh ar planaid.

Thòisich an soitheach-fànais OSIRIS-REx air a mhisean $1 billean ann an 2016 agus ràinig i Bennu ann an 2018. Chuir i seachad dà bhliadhna ag itealaich timcheall an asteroid, a’ sgrùdadh an àite as fheàrr airson sampallan a chruinneachadh. Ann an 2020, shoirbhich leis an t-soitheach-fànais air uachdar Bennu agus chleachd iad inneal-glanaidh gus duslach is molagan a tharraing. Theich cuid den stuth a-steach don fhànais air sgàth mullach jammed, ach chaidh na sampallan a bha air fhàgail a cheangal ann an capsal.

Tha Bennu, a chaidh a lorg ann an 1999, timcheall air leth cilemeatair de leud agus thathas a’ creidsinn gur e fuigheall asteroid tòrr nas motha a th’ ann. Tha an uachdar dubh garbh aige còmhdaichte le ulpagan, agus tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil e a’ cumail na tha air fhàgail bho chruthachadh siostam na grèine o chionn 4.5 billean bliadhna. Tha e cuideachd na chunnart don Talamh, oir dh’ fhaodadh e tighinn faisg gu leòr airson a dhol an aghaidh a’ phlanaid againn ann an 2182. Cuiridh sgrùdadh Bennu ri ar tuigse mu dhòighean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson asteroids mar sin a mhilleadh ma tha sin riatanach.

Nuair a ruigeas e, thèid an sampall capsal a leigeil ma sgaoil bho bhàta-fànais OSIRIS-REx agus paraisiut a-steach do fhàsach Utah. Thèid an uairsin a ghiùlan gu Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston airson mion-sgrùdadh. Thèid na sampallan a làimhseachadh le protocolaidhean teann gus truailleadh a sheachnadh agus thèid an sgrùdadh ann an deuchainnlann sònraichte aig an ionad.

A bharrachd air misean OSIRIS-REx, tha dà mhisean asteroid leantainneach eile aig NASA. Cuiridh na miseanan sin, Psyche agus Lucy, ri ar tuigse air cruthachadh agus sgrìobhadh asteroids. Tha comas NASA na sampallan luachmhor asteroid sin fhaighinn air ais agus a sgrùdadh a’ leigeil leinn dìomhaireachd ar siostam grèine agus tùsan beatha air an Talamh fhuasgladh.

(Stòran: NASA, ABC News)