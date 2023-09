Lorg ùr a’ moladh cuan uisge a dh’ fhaodadh a bhith air a ’phlanaid fad às

Geàrr-chunntas:

Tha luchd-saidheans air lorg ùr inntinneach a dhèanamh a tha a’ nochdadh gu bheil cuan uisge ann air K2-18 b, exoplanet mòr a tha suidhichte grunn bhliadhnaichean aotrom air falbh bhon Talamh. Ged a tha e fhathast mì-chinnteach an urrainn don chuan seo taic a thoirt do bheatha, tha an lorg air cothroman inntinneach fhosgladh airson saoghal àitich taobh a-muigh ar siostam grèine. Chaidh an lorg a dhèanamh le speuradairean aig Oilthigh Chambridge a rinn mion-sgrùdadh air dàta bho Theileasgop Space James Webb aig NASA. Lorg iad làthaireachd meatan agus carbon dà-ogsaid ann an àile a’ phlanaid, a’ nochdadh an coltas gum biodh uachdar còmhdaichte le cuan fo àile làn de hydrogen. Chunnaic an luchd-rannsachaidh cuideachd comharra nas laige a dh ’fhaodadh a bhith a’ nochdadh làthaireachd dimethyl sulfide, moileciuil air a dhèanamh le beatha air an Talamh. Ach, tha feum air tuilleadh bheachdan gus an co-dhùnadh seo a dhearbhadh. Shoilleirich an sgioba gum faodadh meud agus teòthachd mòr K2-18 b a bhith comasach air fuireach ann, le culaidh deigh àrd-bhruthadh agus cuan a tha ro theth. A dh’aindeoin na h-uamhasan sin, tha an lorg a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e beachdachadh air àrainneachdan àitich eadar-mheasgte ann a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh na dùthcha.

Mìneachaidhean:

- Exoplanet: planaid a tha a’ cuairteachadh rionnag taobh a-muigh siostam na grèine againn.

- Methane: Stuth ceimigeach anns a bheil aon atom gualain agus ceithir atoman hydrogen.

- Carbon dà-ogsaid: Gas gun dath air a dhèanamh suas de aon atom gualain agus dà atom ocsaidean.

- Dimethyl sulfide: moileciuil air a sgaoileadh le phytoplancton ann an àrainneachdan mara, agus a dh’ fhaodadh a bhith ceangailte ri gnìomhachd bith-eòlasach.

Stòran: Oilthigh Chambridge, NASA

Tha luchd-saidheans air lorg ùr a dhèanamh a tha a’ nochdadh cuan uisge a dh’ fhaodadh a bhith ann air exoplanet mòr ris an canar K2-18 b, a tha suidhichte grunn bhliadhnaichean aotrom air falbh bhon Talamh. Chaidh an co-dhùnadh seo a dhèanamh às deidh sgrùdadh a dhèanamh air dàta bho Theileasgop Space James Webb aig NASA, a choimhead air a’ phlanaid anns an reul-bhad Leo. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh meatan agus carbon dà-ogsaid ann an àile K2-18 b, a’ moladh gu robh uachdar còmhdaichte le cuan fo àile làn haidridean. Ach, chan eil an lorg seo a’ gealltainn àite-fuirich na planaid.

Lorg an luchd-rannsachaidh cuideachd comharra nas laige a dh ’fhaodadh a bhith a’ nochdadh làthaireachd dimethyl sulfide, moileciuil nach eil air a thoirt a-mach ach le beatha air an Talamh. Ach, tha an co-dhùnadh seo fhathast ri dhearbhadh, agus thèid tuilleadh bheachdan a dhèanamh a’ cleachdadh teileasgop Webb. Tha meud mòr agus teòthachd àrd na planaid ga fhàgail eu-coltach ri àite-fuirich, leis an taobh a-staigh a dh’ fhaodadh a bhith ann an culaidh deigh àrd-bhruthadh agus uachdar cuan a tha ro theth.

Fhad ‘s a chaidh fianais roimhe seo de bhalbhaichean uisge a lorg air exoplanets eile, tha an lorg seo a’ toirt sealladh luachmhor air planaidean taobh a-muigh ar siostam grèine. Tha speuradairean den bheachd gum faodadh K2-18 b a bhith na exoplanet “Hycean”, saoghal cuan a dh’ fhaodadh beatha a chala. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ soilleireachadh an fheum air beachdachadh air raon de àrainneachdan còmhnaidh ann a bhith a’ lorg beatha taobh a-muigh.

stòran:

- Oilthigh Chambridge

- NASA