Misean Ùr a’ sgrùdadh breith siostaman rionnag

Thathas an dùil gun tèid misean fànais ùr leis an t-ainm INFUSE a chuir air bhog air 29 Dàmhair, 2023, gus sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha bàsan spreadhaidh a’ cur ri cruthachadh siostaman rionnag. Tha INFUSE, goirid airson Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, na mhisean rocaid fuaimneach a bheir air falbh bho Raon urchraichean White Sands ann am New Mexico.

Is e targaid sgrùdadh INFUSE an Cygnus Loop, ris an canar cuideachd an Veil Nebula, a tha suidhichte anns an reul-bhad Cygnus. Is e an Cygnus Loop na tha air fhàgail de rionnag mòr a chaidh supernova o chionn timcheall air 20,000 bliadhna. Sgaoil an tachartas spreadhaidh seo spreadhadh de sholas cho dian is gum biodh e ri fhaicinn bhon Talamh tron ​​​​latha, eadhon ged a tha e suidhichte 2,600 solas-bliadhna air falbh.

Tha àite deatamach aig supernovae, mar an tè a chruthaich an Cygnus Loop, ann an cruthachadh galaxies. Bidh na tachartasan cosmach seo a’ sgapadh mheatailtean trom a chaidh a chruthachadh taobh a-staigh rionnagan gu sgòthan duslach is gas mun cuairt. Tha na meatailtean sin an urra ri cruthachadh eileamaidean ceimigeach nas truime na iarann, a’ gabhail a-steach an fheadhainn a bhios a’ dèanamh suas ar cuirp fhèin. Thar ùine, bidh na tha air fhàgail de supernovae a’ tighinn còmhla mean air mhean gus siostaman rionnagan, planaidean agus rionnagan ùra a chruthachadh.

Tha misean INFUSE ag amas air faicinn mar a tha an lùth bhon supernova ag eadar-obrachadh leis an t-Slighe Milidh. Bidh e a’ cuimseachadh air a bhith a’ glacadh an t-solais a thèid a sgaoileadh fhad ‘s a bhios an tonn spreadhaidh a’ bualadh le pòcaidean de ghas fuar taobh a-staigh an reul-chrios. Le bhith a’ dèanamh anailis air an dàta seo, gheibh luchd-saidheans tuigse nas fheàrr air cuairteachadh agus teòthachd diofar eileamaidean air an aghaidh clisgeadh.

CÀBHA

Dè a th’ ann am misean INFUSE?

Cuin a thèid misean INFUSE a chuir air bhog?

Dè a th’ ann an lùb Cygnus?

Ciamar a chuireas supernovae ri cruthachadh siostaman rionnag?

Dè a chì INFUSE anns an Cygnus Loop?

