An cunnart bho Asteroids faisg air an Talamh: Oidhirpean Dìon Planetary NASA

Tha e an urra ri roinn Dìon Planetary NASA sgrùdadh agus lorg asteroids a dh'fhaodadh a bhith a 'bualadh air an Talamh agus a' dèanamh sgrios farsaing. Ged a dh’ fhaodadh a’ ghnìomh a bhith eagallach, tha adhartasan ann an teicneòlas o chionn ghoirid air a dhèanamh comasach na nithean sin a tha faisg air an Talamh a lorg agus a chomharrachadh.

Tha an infographic as ùire a chaidh fhoillseachadh le NASA a’ tilgeil solas air an àireamh-sluaigh gnàthach de asteroids faisg air an Talamh. Bhon Lùnastal 2023, tha timcheall air 32,000 asteroids aithnichte faisg air a’ phlanaid againn. Tha e dùbhlanach na asteroids sin a lorg, leis nach eil iad a’ sgaoileadh an solas fhèin. An àite sin, tha teileasgopan an urra ri solas na grèine a’ nochdadh far an uachdar gus am faicinn.

Tha an oidhirp gus na asteroids sin a lorg agus a lorg air a bhith drùidhteach, le còrr air 405 millean sealladh air an cur a-steach le speuradairean neo-dhreuchdail agus proifeasanta gu Ionad Mion-phlanaid, prìomh mheadhan ro-innleachd dìon planaid NASA. Ach, tha an infographic a’ nochdadh fìrinn draghail: a-mach às na 32,000 asteroids faisg air an Talamh, tha còrr air 10,000 nas motha na meatairean 140 ann an trast-thomhas. Nam biodh gin dhiubh sin a’ bualadh air an Talamh, dh’ fhaodadh iad bailtean-mòra gu lèir a chuir às.

Gus meud an sgrios a chuir ann an sealladh, bhathas a’ meas gu robh an meteor Chelyabinsk a bhuail an Ruis ann an 2013 aig a’ char as àirde 20 meatair ann an trast-thomhas. Bhiodh asteroid seachd tursan na bu mhiosa buileach, is dòcha a’ ruighinn na talmhainn agus ag adhbhrachadh sgrios farsaing. A rèir far a bheil buaidh aige, dh’ fhaodadh asteroid mar sin milleanan de bheatha fhaighinn.

A dh ’aindeoin an dìth asteroids aithnichte an-dràsta air cùrsa bualadh leis an Talamh, is e an staitistig as iongantaiche san infographic gu bheil eòlaichean NASA den bheachd nach do lorg sinn ach nas lugha na leth de na asteroids faisg air an Talamh den mheud seo. Thathas den bheachd gu bheil còrr air 14,000 asteroids 140-meatair de leud fhathast ri chomharrachadh, còmhla ri timcheall air 50 asteroids 1-cilemeatair de leud.

Tha a’ choimhearsnachd dìon planaid, anns a bheil diofar bhuidhnean, dealasach a thaobh ar tuigse mu na cunnartan sin a leasachadh. Tha an infographic mar chuimhneachan air cho luath sa tha e cumail a’ lorg agus a’ cumail sùil air na asteroids faisg air an Talamh. Faodaidh a h-uile oidhirp, a’ gabhail a-steach a bhith a’ sgaoileadh fiosrachaidh tro ghrafaigean-fiosrachaidh, cuideachadh le bhith a’ brosnachadh dhaoine fa-leth a dhol an tòir air na nithean celestial sin a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach.

Stòr: Universe Today