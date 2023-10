Bidh OSIRIS-REx aig NASA a’ fuasgladh dìomhaireachdan Asteroid Bennu: Stòr Eòlais agus Comas airson Beatha Taobh a-muigh

Tha bàta-fànais OSIRIS-REx aig NASA air cruinneachadh de regolith asteroid Bennu a lìbhrigeadh gu soirbheachail, a’ cruthachadh othail air feadh an t-saoghail. Tha an coileanadh seo a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann a bhith a’ faighinn a-mach na dìomhaireachdan mu thùs siostam na grèine againn agus na dh’ fhaodadh a bhith aig beatha taobh a-muigh na dùthcha.

Bha am misean, a chaidh a thòiseachadh ann an 2016, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air creagan agus sprùilleach Bennu, a’ sireadh fhreagairtean dha na enigmas a bha falaichte a-staigh. Le teachd nan sampallan luachmhor sin, tha luchd-saidheans air lorgan inntinneach a dhèanamh mu thràth. Tha na creagan dorcha làn gualain a’ nochdadh gu bheil grìtheidean deatamach ann airson beatha, còmhla ri comharran seòlta de dh’ uisge.

Gu inntinneach, chan eil an t-uisge a lorgar taobh a-staigh nan sampallan na chruth liùlach ach glaiste taobh a-staigh structaran mèinnearach. Tha luchd-saidheans, mar Jason P. Dworkin, an neach-saidheans pròiseict airson OSIRIS-REx, gu mòr a 'sgrùdadh làthaireachd pòcaidean uisge mionaid taobh a-staigh gràinean mèinnearach. Chaidh lorgan coltach ris a dhèanamh ann an cuid de dh’ meteorites, a’ toirt sealladh dhuinn air tùs beatha.

A’ cleachdadh raon de dh’ innealan mion-sgrùdaidh leithid a bhith a’ sganadh microsgopan dealanach, ìomhaighean fo-dhearg, eadar-dhealachadh X-ray, agus mion-sgrùdadh eileamaid cheimigeach, tha luchd-saidheans a’ tòiseachadh air turas tòiseachaidh gus co-dhèanamh an regolith a dhì-chòdachadh. Ged nach eil an sgioba fhathast air faighinn gu taobh a-staigh an t-sampall canister, tha iad mu thràth air sgrùdadh a dhèanamh air stuth “bonus” a chaidh a lorg air an inneal cruinneachaidh, mullach canister, agus bonn. Tha an sgrùdadh seo air fianais chruaidh a nochdadh mu uisge agus ìrean àrda de charbon anns na gràinean sin.

Tha na sampallan a’ dearbhadh gu bheil iad mar mhèinn òir de dhàta, le tuilleadh sgrùdaidhean a’ gealltainn gun lorg iad seallaidhean domhainn. Tha sgioba OSIRIS-REx air dusan beachd-bharail cudromach a chuir ri chèile a thaobh nan sampallan sin, le fòcas air a’ cheist airson todhar organach a tha riatanach airson beatha agus a’ tuigsinn seann eachdraidh ar siostam grèine.

Thèid pìosan den regolith a chuir gu ionadan air feadh an t-saoghail airson mion-sgrùdadh mionaideach, fhad ‘s a tha stòrasan mòra air an comharrachadh airson oidhirpean rannsachaidh san àm ri teachd. Tha Jason P. Dworkin air na dòchasan aige a chuir an cèill gum brosnaich na sampallan sin ginealaichean de luchd-saidheans san àm ri teachd gus lorgan ùr-nodha a dhèanamh taobh a-muigh ar mac-meanmna gnàthach.

Anns na seachdainean, na mìosan agus na bliadhnaichean a tha romhainn, tha coimhearsnachd shaidheansail na cruinne a’ feitheamh gu dùrachdach ris na nochdaidhean a thig a-mach às na sampallan iongantach sin. Tha am misean seo a’ soilleireachadh am pathadh neo-sheasmhach airson eòlas taobh a-staigh daonnachd agus a’ toirt dòchas airson lorgan domhainn a thaobh ar tùs cosmach.

