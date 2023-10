Sruth Jet dìomhair Jupiter air a lorg le teileasgop fànais James Webb aig NASA

Tha teileasgop fànais James Webb bho NASA air ìomhaigh a ghlacadh de fheart nach robh fios roimhe seo ann an àile Jupiter. Tha an ìomhaigh a’ nochdadh sruth jet aig astar luath a tha a’ dol thairis air 3,000 mìle agus a tha na shuidhe os cionn prìomh deic nan sgòthan aig crios-meadhain Jupiter.

Chuir am prìomh ùghdar Ricardo Hueso bho Oilthigh Dùthaich nam Basgach ann am Bilbao, san Spàinn, iongnadh air na chaidh a lorg, ag ràdh, “Tha na bha sinn a-riamh air fhaicinn mar lasraichean doilleir ann an àile Jupiter a-nis a’ nochdadh mar fheartan crùbach as urrainn dhuinn lorg còmhla ri luaths na planaid. cuairteachadh.”

Tha an sruth jet a’ riochdachadh siostam sìde fiùghantach agus luath air Jupiter. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas ùr air na h-àileachdan iom-fhillte agus a tha a’ sìor atharrachadh ann am fuamhairean gas mar Jupiter.

Tha an ìomhaigh a chaidh a ghlacadh le Teileasgop Space James Webb a’ toirt seachad mion-fhiosrachadh iongantach mu mhullaichean sgòthan Jupiter, aurorae, agus fàinneachan lag. Tha e na phàirt de sgrùdadh nas motha a rinn NASA gus pròiseasan agus feartan toinnte an fhuamhaire gas a thuigsinn.

Tha lorg an t-sruth jet a’ cur ris an eòlas a th’ againn air daineamaigs àile Jupiter agus a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha teileasgopan adhartach leithid Teileasgop Fànais James Webb ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan ar cruinne-cè.

(Tobar: NASA)

Mìneachaidhean:

- Jet Stream: Sruth èadhair cumhang àrd-luath a lorgar ann an àile na Talmhainn, gu tric an urra ri pàtrain sìde agus gluasad adhair.

- Gas Giant: Plana mòr air a dhèanamh suas de hydrogen agus helium, leithid Jupiter agus Saturn.

stòran:

- NASA: https://www.nasa.gov/