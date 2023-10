Ìomhaigh ùr de Jupiter a’ nochdadh bòidhchead falaichte agus feallsanachd inntinn

O chionn ghoirid dh’ fhoillsich NASA dealbh tarraingeach den fhuamhaire gas Jupiter, a’ taisbeanadh coltas inntinneach ri aodann ann an stoidhle Picasso. Tha an dealbh, a chaidh a thogail le bàta-fànais Juno fhad ‘s a bha e a’ siubhal faisg air 54 de na sgìrean as fhaide tuath ann an Jupiter, air aire mhòr a tharraing air cunntas Instagram NASA.

Tha an ìomhaigh a 'sealltainn sgòthan sèididh a' phlanaid, a tha coltach ri dà shùil, sròn, agus beul, a 'cuimhneachadh air dealbh Picasso. Ach, tha e cudromach toirt fa-near gu bheil na feartan sin mar thoradh air iongantas inntinn ris an canar pareidolia - mar a tha neach buailteach a bhith a’ faicinn pàtrain eòlach, leithid aghaidhean, air thuaiream. Thug NASA iomradh èibhinn air a’ choltas, ag ràdh, “Ceart gu leòr. Is toigh leam e. Picasso!"

Tha Jupiter, le meud mòr agus daineamaigs àile, a’ toirt seachad canabhas airson cluich solais is faileas, a’ leantainn gu ìomhaighean iongantach. Anns an ìomhaigh shònraichte seo, tha leth aghaidh Jupiter air a chòmhdach ann an dorchadas, a 'riochdachadh taobh na h-oidhche. Aig an aon àm, air an taobh eile, tha na speuran soilleir de sgòthan air an lasadh ann an solas na grèine a’ tabhann eadar-dhealachadh iongantach.

Ghlac bàta-fànais Juno an dealbh inntinneach seo bho astar 4,800 mìle os cionn sgòthan Jupiter. Fhad ‘s a tha e a’ leantainn air adhart leis an rannsachadh, tha Juno a’ toirt sealladh luachmhor do luchd-saidheans air co-dhèanamh, structar, agus daineamaigs àile na planaid.

Tha iongantas pareidolia gu mòr an sàs ann an daoine. Bidh e gu tric a’ tachairt nuair a choimheadas tu air cumaidhean agus brosnachaidhean eas-chruthach no teagmhach, leithid sgòthan no nithean neo-bheò, a bheir air an neach-amhairc pàtrain agus aghaidhean air a bheil iad eòlach fhaicinn. Roimhe seo co-cheangailte ri psychosis, tha pareidolia a-nis air aithneachadh mar phàirt àbhaisteach de eòlas daonna.

Chaidh an ìomhaigh seo a cho-roinn le NASA air 25 Dàmhair, aig an aon àm ri 142mh co-là-breith an neach-ealain ainmeil, Picasso. Tha e na chuimhneachan air bòidhchead tarraingeach ar cruinne-cè agus na dòighean inntinneach anns a bheil ar n-inntinn a’ faicinn an t-saoghail mun cuairt oirnn.

Ceistean Bitheanta

Dè th' ann am pareidolia?

Tha Pareidolia na iongantas saidhgeòlach far am bi daoine fa leth a’ faicinn pàtrain air a bheil iad eòlach, leithid aghaidhean no cumaidhean aithnichte, ann an brosnachaidhean air thuaiream no dà-sheaghach. Is e eòlas cumanta a th’ ann agus bidh e tric a’ tachairt nuair a choimheadas tu air nithean leithid sgòthan, creagan, no eadhon ionadan dealain.

Ciamar a ghlac Nasa ìomhaigh Jupiter?

Chaidh an ìomhaigh de Jupiter, a 'sealltainn an aghaidh ann an stoidhle Picasso, a ghlacadh leis an t-soitheach-fànais Juno nuair a bha e faisg air 54th air a' phlanaid. Bha an soitheach-fànais mu 4,800 mìle os cionn sgòthan Jupiter, a’ toirt cothrom dha fiosrachadh inntinneach mun fhuamhaire gas a ghlacadh.

A bheil pareidolia na eòlas daonna àbhaisteach?

Tha, tha pareidolia air a mheas mar phàirt àbhaisteach de eòlas daonna. Ged a bha e roimhe seo co-cheangailte ri comharran inntinn-inntinn, tha rannsachadh a-nis a’ nochdadh gu bheil an claonadh a bhith a’ faicinn pàtrain eòlach ann an brosnachaidhean air thuaiream cumanta ann am beatha làitheil.

Cò bh’ ann am Picasso?

Bha Pablo Picasso na neach-ealain ainmeil Spàinnteach a tha air a mheas gu mòr mar aon de na daoine as buadhaiche ann an ealain na 20mh linn. Tha e ainmeil airson na chuir e ri diofar ghluasadan ealain, nam measg Cubism agus Surrealism. Tha obair Picasso fhathast air a chomharrachadh airson ùr-ghnàthachadh agus lèirsinn ealanta.

Feuch, thoir seachad URL an àrainn bhon do ghabh thu an susbaint an toiseach.