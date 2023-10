Bidh teileasgop fànais Hubble NASA a’ glacadh ìomhaighean iongantach de galaxies

O chionn ghoirid tha Teileasgop Hubble Space NASA air ìomhaighean iongantach a cho-roinn de ghrunn galaxies, a’ toirt sealladh nas mionaidiche do luchd-saidheans agus luchd-dealasach air iongantasan ar cruinne-cè.

Is e aon de na galaxies ainmeil NGC 6951, galaxy shnìomhanach eadar-mheadhanach a tha suidhichte 78 millean bliadhna aotrom air falbh ann an reul-bhad Cepheus. Tha an ìomhaigh a’ nochdadh gàirdeanan snìomhach gorm a’ cuairteachadh meadhan geal radanta an reul-chrios.

Ann an ìomhaigh eile, tha NGC 685 a’ toirt aire an aghaidh cùl-raon de rionnagan a tha caran dòrainneach. Tha an galaxy shnìomhanach toirmisgte seo a’ taisbeanadh a bhàr meadhanach soilleir agus gàirdeanan lùbte. Suidhichte mu 58 millean solas-bliadhna air falbh ann an reul-bhad Eridanus, tha NGC 685 ri fhaicinn bhon leth-chruinne a deas aig amannan sònraichte den bhliadhna.

A’ gluasad air adhart gu NGC 5068, tha an ìomhaigh a ghlac Hubble a’ cuimseachadh air bàr meadhan soilleir an galaxy, air a chomharrachadh le pailteas de rionnagan aibidh. Tha an galaxy shnìomhanach toirmisgte seo, a tha timcheall air 20 millean bliadhna aotrom air falbh ann an reul-bhad Virgo, cuideachd a’ taisbeanadh grunn roinnean a tha a’ cruthachadh rionnagan agus duslach eadar-rionnagach.

Tha ìomhaigh Hubble eile a’ nochdadh NGC 1087, galaxy shnìomhanach toirmisgte a tha a’ spangachadh trast-thomhas de 87,000 solas-bliadhna. Air a shuidheachadh 80 millean solas-bliadhna bhon Talamh, tha NGC 1087 a’ nochdadh a mhòrachd ann an solas ultraviolet, faicsinneach agus faisg air infridhearg.

Mu dheireadh, tha an Teileasgop Hubble Space a 'nochdadh sealladh air iomall den galaxy lenticular NGC 612. Tha an ìomhaigh a 'glacadh sreath iongantach de orains is gorm le comasan follaiseach agus fo-dhearg Hubble. Suidhichte timcheall air 400 millean bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, tha NGC 612 a’ bòstadh tomad timcheall air 1.1 trillean uair nas motha na ar grèine.

Chan e a-mhàin gu bheil na h-ìomhaighean iongantach sin a’ glacadh ar mac-meanmna ach cuideachd a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor airson rannsachadh saidheansail, a’ toirt air adhart ar tuigse mu cho farsaing sa tha an cruinne-cè.

Mìneachaidhean:

- Galaxy snìomhach eadar-mheadhanach: Seòrsa de galaxy le feartan an dà chuid snìomhain toirmisgte agus neo-thoirmeasg.

- Galaxy Spiral Toirmisgte: galaxy shnìomhanach le structar cumadh bàr anns an sgìre mheadhain aige.

- Roinn cruthachadh rionnagan: sgìre taobh a-staigh galaxy far a bheil rionnagan gu gnìomhach a’ cruthachadh.

- Dust eadar-rionnagach: Mìrean beaga de stuth cruaidh a chaidh a lorg eadar rionnagan ann an galaxy.

stòran:

- Teileasgop fànais Hubble NASA