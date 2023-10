Ìomhaigh ùr bho NASA a’ sealltainn Solar Eclipse Annular thairis air Ameireaga a Tuath

Tha ìomhaigh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid le NASA a’ nochdadh an àm iongantach nuair a chunnaic milleanan de dh'Ameireaganaich eclipse grèine bliadhnail air 14 Dàmhair. Tha an ìomhaigh, a chaidh a ghlacadh le dealbhadair EPIC NASA air bòrd an Deep Space Climate Observatory, a’ sealltainn an Talamh air a dhorchachadh mar a bhios a’ ghealach a’ dol seachad air beulaibh na grèine.

Bidh eclipse grèine annular a’ tachairt nuair a tha dubhar na gealaich a’ dol tarsainn na Talmhainn, a’ cruthachadh buaidh “fàinne teine” dhaibhsan a tha san àite cheart aig an àm cheart. Bha an eclipse sònraichte seo cudromach leis gun deach e thairis air na Stàitean Aonaichte, rud nach do thachair bho 2012.

Chaidh an ìomhaigh a thogail bho phuing mu 1.5 millean cilemeatair bhon Talamh, eadar a 'ghrian agus ar planaid. Tha an sealladh seo a’ toirt air a’ ghealach a bhith a’ nochdadh nas lugha san adhar na tha i dha-rìribh. Thòisich an t-slighe eclipse ann an Oregon agus ghluais e chun ear-dheas, le faicsinneachd ann an Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, pàirtean de California, Idaho, Colorado, agus Arizona.

Thachair an sgàil làn eclipse aig 11:58m Meadhan Latha Solas agus cha robh e ri fhaicinn ach leis an fheadhainn a bha a’ cleachdadh aodach sùla ceart. Tha e cudromach do shùilean a dhìon nuair a choimheadas tu air solar eclipse gus milleadh a sheachnadh.

Fhad ‘s a tha an ath eclipse annular clàraichte anns na SA air a shuidheachadh airson 21 Ògmhios, 2039, dorchaichidh eclipse grèine iomlan na speuran bho Texas gu Maine air 8 Giblean, 2024. Cùm sùil a-mach airson na tachartasan celestial iongantach sin!

stòran:

- Ìomhaigh EPIC NASA air bòrd an Amharclann Gnàth-shìde Deep Space

- Deasaiche National Geographic agus eòlaiche fànais Allie Yang

- Angelica Stabile bho Fox News Digital

- Dòigh-beatha Fox News

Nota: Chan eil URLan artaigilean tùsail air an toirt a-steach.