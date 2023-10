Bidh NASA a’ cur air bhog Duais Space Tech Catalyst gus Com-pàirt agus Iomadachd a bhrosnachadh

Tha Buidheann-stiùiridh Misean Teicneòlas Fànais NASA (STMD) air iomairt ùr a thoirt a-steach a tha ag amas air an lìonra de luchd-rannsachaidh aca a leudachadh agus dòighean conaltraidh èifeachdach a bhrosnachadh taobh a-staigh a phasgan Ùr-ghnàthachaidhean agus Com-pàirteachasan Tràth-ìre (ESIP). Tha Duais NASA Space Tech Catalyst ag amas air daoine fa leth agus buidhnean a tha air a dhol an sàs gu soirbheachail le luchd-nuadhachaidh teicneòlas fànais, luchd-rannsachaidh, teicneòlaichean agus luchd-tionnsgain gun riochdachadh iomchaidh agus eadar-mheasgte.

Is e amas na h-iomairt seo oidhirpean ruighinn a-mach àrdachadh, bacaidhean inntrigidh a lughdachadh, agus molaidhean àrd-inbhe a thàladh bho bhuidheann eadar-mheasgte de luchd-rannsachaidh. Le bhith a’ brosnachadh iomadachd, tha NASA an dòchas ùr-ghnàthachadh ann an teicneòlas fànais a stiùireadh, a’ leantainn gu rannsachadh nas fheàrr, lorgan nas doimhne, agus euchdan ann an solas-fànais daonna.

Gheibh buannaichean na duais $ 25,000 gach ceann, agus gheibh a’ bhuidheann de bhuannaichean cuireadh gu tachartas pearsanta aig Ionad Itealaich Space Goddard NASA ann am Maryland. Rè an tachartais seo, tha NASA ag amas air na cleachdaidhean as fheàrr sa ghnìomhachas ionnsachadh airson a bhith an sàs agus a’ togail coimhearsnachd eadar-mheasgte de phroifeasantaich teicneòlas fànais. Bheir an t-eòlas seo fios do phlanaichean NASA san àm ri teachd agus àrach comas com-pàirteachais.

Tha an duais fosgailte do dhaoine fa leth, tidsearan, luchd-comhairle, oilthighean, neo-phrothaidean, gnìomhachasan agus buidhnean eile. Feumaidh tagraichean le ùidh clàradh agus foirm tagraidh a lìonadh air làrach-lìn na farpais. Feumaidh iad cuideachd teisteanasan a thoirt seachad agus bhidio ghoirid a chuir a-steach a mhìnicheas na dòighean conaltraidh gnàthach aca, na cnapan-starra air an do dhèilig iad, agus mar a bheir tasgadh NASA an cuid obrach air adhart.

Tha a’ bhuidheann a’ coimhead ri lìonra de churaidhean teicneòlas fànais NASA a chruthachadh a bheir cothroman maoineachaidh dha na coimhearsnachdan aca agus beachdan ùra gu NASA. Le bhith a’ co-obrachadh le daoine fa leth agus buidhnean a tha mar-thà an sàs ann am buidhnean nach eil air an riochdachadh gu leòr, tha NASA an dòchas na h-oidhirpean conaltraidh is togail comais aca a leasachadh san àm ri teachd.

Faodaidh daoine agus buidhnean le ùidh clàradh air-loidhne ro 8 Gearran, 2024, agus feumaidh iad na tagraidhean aca a chuir a-steach ro 22 Gearran, 2024.

Stòr: NASA

Mìneachaidhean:

- Buidheann-stiùiridh Misean Teicneòlas Fànais (STMD): A’ bhuidheann taobh a-staigh NASA le uallach airson leasachadh teicneòlasan fànais cruth-atharrachail.

- Ùr-ghnàthachaidhean agus Com-pàirteachasan Tràth Ìre (ESIP): Pasgan fo STMD a bheir taic do agus a bheir air adhart rannsachadh agus leasachadh aig ìre thràth ann an teicneòlas fànais.

stòran:

- NASA: www.spacetechcatalystprize.org