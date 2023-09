Tha NASA a’ ro-innse cothrom gum bi Asteroid Bennu a’ bualadh air an Talamh, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air sgìre meud Texas

Tha luchd-saidheans NASA air draghan a thogail mu chomas an asteroid Bennu bualadh leis an Talamh san àm ri teachd, a dh’ fhaodadh a bhith na chunnart do sgìre de mheud Texas. Tha Bennu na nì faisg air an Talamh (NEO) a bhios a’ dol seachad air a’ phlanaid timcheall air a h-uile sia bliadhna agus air a bhith fo amharc bho chaidh a lorg san t-Sultain 1999.

A rèir eòlaichean, tha teansa gum faodadh Bennu a dhol tro “toll-iuchrach grabhataidh”, ag atharrachadh a shlighe agus ga chuir air cùrsa bualadh leis an Talamh anns a’ bhliadhna 2182. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn sgioba saidheans OSIRIS-REx a’ moladh gu bheil Bennu tha cothrom 0.037% (1 ann an 2,700) air bualadh air an Talamh, a rèir an ath flyby aige ann an 2135.

Tha tomad agus meud an asteroid Bennu gu math nas lugha an taca ris an asteroid a dh’ adhbhraich a dhol à bith de na dineosairean o chionn 66 millean bliadhna. Chan eil Bennu a’ tomhas ach trian de mhìle de leud, timcheall air meud trì blocaichean baile. A dh’ aindeoin cho beag ‘s a tha e, leigeadh buaidh Bennu air an Talamh a-mach lùth co-ionann ri 1,200 megatons, a tha 24 uair nas cumhachdaiche na armachd niuclasach sam bith a rinn daoine.

Tha Davide Farnocchia, stiùiriche sgrùdaidh bhon Ionad airson Sgrùdaidhean Rud faisg air an Talamh, air iomradh a thoirt air cho mionaideach ‘s a tha àireamhachadh slighe an asteroid. Tha dàta OSIRIS-REx air fiosrachadh nas mionaidiche a thoirt seachad, a’ leigeil le luchd-saidheans crìochan nam modalan aca fheuchainn agus ro-innse ceart a dhèanamh air slighe Bennu san àm ri teachd gu 2135.

Ged a tha na cothroman gum bi Bennu a’ bualadh air an Talamh air am meas ìosal, bidh sgrùdadh leantainneach agus tuilleadh sgrùdaidh air an asteroid deatamach gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an t-slighe aige san àm ri teachd. Le adhartasan ann an teicneòlas agus barrachd rannsachaidh, tha luchd-saidheans an dòchas ro-innleachdan a leasachadh gus buaidhean asteroid a lughdachadh agus ar planaid a dhìon san àm ri teachd.

