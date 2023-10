A’ sgrùdadh Atmosphere Alien Titan: Dragonfly ag ullachadh airson misean don ghealach as motha aig Saturn

Tha misean àrd-amasach NASA Dragonfly ceum nas fhaisge air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd na gealaich aig Saturn, Titan. Tha Dragonfly, rotorcraft meud càr, air a dhol tro dheuchainnean cruaidh ann an tunailean gaoithe dian na Talmhainn gus dèanamh cinnteach gu bheil e comasach dha faighinn thairis air na suidheachaidhean sònraichte air Titan. Rinn an t-sreath de dheuchainnean o chionn ghoirid aig an Subsonic Tunnel ann an Virginia atharrais air faireachdainn Titan, a’ toirt seachad dàta luachmhor dha innleadairean NASA.

Rè na deuchainnean, chrìochnaich modal leth-sgèile de Dragonfly uidheamaichte le ochd rotors thairis air 700 ruith, a ’cruinneachadh 4,000 puing dàta fa leth. Bha am fòcas air dà rèiteachadh itealaich: an teàrnadh agus an gluasad gu itealan le cumhachd nuair a ràinig iad Titan, agus an turas-adhair air adhart thairis air uachdar na gealaich. Tha coileanadh soirbheachail nan amasan deuchainn uile air misneachd àrdachadh anns na modalan atharrais air an Talamh, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans toraidhean a chuir a-mach gu suidheachadh Titan.

Bidh Titan, saoghal làn meatan, a’ glacadh luchd-saidheans leis a’ chomas a bhith a’ fuireach ann. Mus tàinig an soitheach-fànais Cassini ann an 2004, cha robh mòran fiosrachaidh mun ghealach enigmatic seo. Dh’ fhoillsich an turas-adhair dlùth aig Cassini air Titan saoghal iongantach a’ chuain le ethan leaghaidh agus meatan, coltach ri aibhnichean is lochan na Talmhainn. Tha sgòthan agus uisge air an cruthachadh le meatan mar phàirt den t-siostam sìde fiùghantach air Titan. Tha NASA den bheachd gu bheil Titan na àrainneachd air leth freagarrach airson sgrùdadh a dhèanamh air na suidheachaidhean a tha riatanach airson dòigh-beatha gu math eadar-dhealaichte.

A dh'aindeoin fìor theodhachd Titan agus ceimigeachd sònraichte, tha an uachdar coltach ris an Talamh. “Is e uachdar Titan aon de na h-àiteachan as coltaiche air an Talamh ann an siostam na grèine, ged a tha e aig teòthachd gu math nas fhuaire agus le diofar cheimigeachd,” thuirt NASA. Anns an àrainneachd fhuar seo far a bheil deigh uisge a' gabhail àite creige, tha rùn Dragonfly a bhith a' rannsachadh feartan sònraichte Titan a' gabhail a-steach cudrom mòr.

Tha dealbhadh Dragonfly, a tha coltach ri càr beag le ceithir gàirdeanan agus rotors heileacoptair air a chruachadh, a’ lughdachadh cuideam ìosal agus faireachdainn dùmhail Titan airson seòladh gun oidhirp. Bidh an rotorcraft an sàs ann an tursan-adhair goirid, mean air mhean a’ dol air adhart gu tursan-adhair “leapfrog” nas fhaide suas ri 8 cilemeatair. Air an t-slighe, bidh Dragonfly a 'dèanamh slatan-tomhais gus sampallan a chruinneachadh bho àrainneachd na gealaich.

Ged a thathar an dùil gun tèid Dragonfly a chuir air bhog nas tràithe na 2027, tha dùil gun ruig e Titan ann am meadhan nan 2030n a’ gealltainn sgrùdadh ùr-nodha. Tha misean NASA ag amas air ficsean saidheans a thionndadh gu fìrinn sgrùdaidh. Mar a bhios an soitheach-fànais a’ leantainn air adhart a’ tighinn air adhart, bidh spionnadh a’ togail airson na h-adhartasan rèabhlaideach a bheir Dragonfly fhad ‘s a thèid e thairis air speuran agus uachdar Titan.

CÀBHA

1. Dè th' ann an Dragonfly?

Tha Dragonfly na rotorcraft meud càr air a dhealbhadh le NASA airson a mhisean a bhith a’ sgrùdadh gealach Saturn, Titan. Tha ceithir gàirdeanan ann, gach fear a’ cumail dà rotor heileacoptair.

2. Dè na deuchainnean a chaidh a dhèanamh air Dragonfly o chionn ghoirid?

Bha na deuchainnean o chionn ghoirid a’ cuimseachadh air teàrnadh Dragonfly agus gluasad gu itealan le cumhachd nuair a ràinig e Titan, a bharrachd air an turas-adhair aige thairis air uachdar na gealaich. Chaidh na deuchainnean sin a dhèanamh ann an tunailean gaoithe na Talmhainn aig an Subsonic Tunnel ann an Virginia.

3. Carson a tha Titan air a mheas mar àrainneachd air leth freagarrach airson rannsachadh?

Tha Titan, a 'ghealach as motha aig Saturn, a' taisbeanadh saoghal cuantail le aibhnichean, lochan, agus cuantan de ethan agus meatan. Tha an siostam sìde air a stiùireadh le meatan, grabhataidh ìosal, agus faireachdainn dùmhail a’ tabhann chothroman gun samhail airson sgrùdadh a dhèanamh air suidheachaidhean a dh’ fhaodadh taic a thoirt do bheatha eadar-dhealaichte bhon Talamh.

4. Cuin a thèid Dragonfly a chur air bhog?

Thathas an dùil gun tèid Dragonfly a chuir air bhog gun a bhith nas tràithe na 2027, agus thathar an dùil gun ruig e Titan ann am meadhan nan 2030n.

5. Dè na h-amasan a th' aig rùn Dragonfly?

Tha misean Dragonfly ag amas air uachdar agus àile Titan a sgrùdadh, a’ cruinneachadh shamhlaichean agus a’ dèanamh rannsachaidhean saidheansail gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air àite-fuirich na gealaich agus comas beatha.