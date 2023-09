A bheil Misean Solar Aditya-L1 na h-Innseachan ann an cunnart?

Geàrr-chunntas: Choinnich NASA Parker Solar Probe o chionn ghoirid ri aon de na stoirmean grèine as cumhachdaiche a chaidh a chlàradh a-riamh. Tha seo air draghan a thogail mu shàbhailteachd a’ chiad mhisean grèine anns na h-Innseachan, Aditya-L1. Ach, tha eòlaichean den bheachd nach eil coltas ann gum bi buaidh aig stoirmean mar sin air Aditya-L1 air sgàth cho fada ‘s a tha e bhon ghrèin agus na ceumannan dìon a chaidh a ghabhail san dealbhadh aige.

Chuir buidheann fànais na h-Innseachan, ISRO, misean grèine Aditya-L1 air bhog gu soirbheachail air 2 Sultain, 2023. Tha an soitheach-fànais air an t-slighe chun cheann-uidhe mu dheireadh aige, Rubha Lagrange 1, far am faic i a’ ghrian. Chomharraich post blog NASA o chionn ghoirid mar a choinnich an Parker Solar Probe ri Ejection Mòr Coronal (CME), no stoirm grèine. Ged a tha seo a’ togail cheistean mun chunnart a dh’ fhaodadh a bhith ann do Aditya-L1, tha eòlaichean fhathast dòchasach mu a shàbhailteachd.

B’ e tachartas cudromach a bh’ ann an tachartas Parker Solar Probe leis an CME airson NASA, a’ toirt seachad dàta luachmhor don choimhearsnachd shaidheansail. Ach, tha an astar eadar Aditya-L1 agus a 'ghrian, a tha dìreach 1.5 millean cilemeatair an coimeas ri 6.9 millean cilemeatair de Parker Solar Probe, a' lùghdachadh an cunnart gu mòr. A bharrachd air an sin, chaidh Aditya-L1 a thogail a ’cleachdadh aloidhean agus stuthan sònraichte gus a dhìon bho dhiofar chunnartan, a’ toirt a-steach sgòthan CME.

Tha CMEn nan sprèadhadh mòr bho àile na grèine a-muigh a dh ’fhaodadh dragh a chuir air aimsir fànais, a’ toirt buaidh air saidealan, siostaman conaltraidh, dòighean seòlaidh, agus eadhon ag adhbhrachadh briseadh cumhachd air an Talamh. Chuir an CME o chionn ghoirid gràinean duslach suas ri sia millean cilemeatair air falbh bhon ghrèin. A dh 'aindeoin a' chunnart seo, tha eòlaichean den bheachd gun dèan dealbhadh agus astar Aditya-L1 cinnteach gum mair e beò.

Gu crìch, fhad ‘s a bha stoirm grèine cumhachdach an aghaidh Parker Solar Probe, chan eilear a’ creidsinn gu bheil misean grèine Aditya-L1 ann an cunnart sa bhad. Le togail adhartach an t-soitheach-fànais agus astar bhon ghrèin, thathas an dùil gun seas e ri CMEn sam bith a dh’ fhaodadh a bhith ann agus leantainn air adhart leis an rùn aige a ’ghrian fhaicinn.

stòran:

- Sgrùdadh Solar Parker NASA

- Buidheann Rannsachaidh Fànais Innseanach (ISRO)